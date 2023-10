El Arosa toca fondo al perder en A Lomba ante el Barbadás

El Arosa continúa su particular vía crucis en el inicio de liga en Tercera y este domingo perdió en A Lomba ante el recién ascendido Barbadás 0-1. A los ourensanos les bastó un gol al inicio en una jugada de estrategia para poner patas arriba A Lomba, con menos gente de lo habitual y un ambiente cada vez más disconforme de la afición. Parte de ella las pagó con el entrenador, con cánticos en la segunda parte pidiéndole que se marche.



Lo cierto es que el Arosa volvió a estar mal con balón, con muchas dificultades para hacer daño con juego asociativo. Y además sigue sin marcar. Sylla volvió a tener las mejores y prácticamente únicas ocasiones, en la más clara ya al final envió su remate al laguero. Son casi 360 minutos sin hacer gol, por lo que el equipo se queda con 2 puntos en la parte baja, a 10 del líder UD Ourense, que ha empezado la liga de forma antagónica a los arlequinados.



El Barbadás se presentó en A Lomba con un 5-4-1, con las líneas muy juntas para defender y dejando espacios a la espalda de sus fornidos centrales. El Arosa en la primera parte empezó con Sylla en la derecha y Rubo y Borja en ataque, pero comprobó muy rápido que iba a tener dificultades para encontrar grietas en el entramado visitante. Aún así, dos robos en campo contrario aprovechando que se durmieron los centrales ourensanos a la hora de despejar, dieron las primeras llegadas a los locales, aunque sin remate.

Al Barbadás su plan de partido se le puso mejor imposible cuando encontró el 0-1 a balón parado. Fue en una falta lateral a los diez minutos. Lanzó Toño y cabeceó el carrilero izquierdo Nespeira. Lo hizo libre de marca entrando desde atrás en el punto de penalti.



Tras el 0-1 el Barbadás se metió en su campo, siguió renunciando al balón y jugó siempre en largo sobre su delantero Xinzo para intentar ganar las segundas jugadas. El Arosa pasó a monopolizar la posesión, pero le costó generar. Iñaki buscó espacios por dentro entre líneas, mientras que Borja fue el único capaz de sacar de su cómodo espacio a los centrales, pero los locales no aprovecharon los espacios para entrar desde segunda línea. El Arosa lo fio todo a las arrancadas de Sylla en banda derecha. El tiempo fue pasando sin que llegaran las ocasiones locales, mientras el Barbadás paliaba sus carencias técnicas con entrega máxima a cada balón y no parecía sufrir en centros laterales, ya que sus centrales Villa, Ribao y Marc destacan por su envergadura y juego aéreo.



El Arosa tuvo que esperar al último minuto del primer tiempo para generar un remate. Centró con la derecha Cotilla y remató Sylla de cabeza apareciendo en el segundo palo, pero atrapó sin problemas Borja Atanes. Algunos aficionados despidieron con silbidos al equipo local al descanso, esperando una mejoría en la segunda parte.



El técnico local introdujo un doble cambio en el descanso, dando entrada en las bandas a Javi Pereira y Barroso, para pasar a jugar con tres centrales y carrileros, dejando a Iñaki por detrás de los puntas Borja y Sylla. A los ocho minutos de la reanudación también entró Martín Diz por Borja.



El Arosa agotó los cambios cuando Pacheco tuvo que dejar el campo tras recibir un codazo en el rostro que no fue castigado por el colegiado. En su lugar entró Mella, que debutaba, cuando todavía quedaban 25 minutos por jugarse. Pero las cosas no fluyeron.



Las ocasiones eran puntuales y poco claras. Un par de disparos desde la frontal de Enjamio e Iñaki que no vieron puerta. Y un cabezazo del propio Iñaki desviado en una falta lateral fue un bagaje muy escaso ante un Barbadás cómodo en su única faceta de defender con su inamovible línea de cinco.



La afición perdió la paciencia. La peña oficial Escuadra Arlequinada coreó “Luisito vete ya”, a la vez que seguía animando al equipo. El Barbadás fue viniéndose arriba, capaz de hacer más cosas con balón en campo contrario, aunque sin tirar a portería ni una sola vez.



En el otro área, Sylla pudo atacar el espacio en transición y remató a media altura entrando en carrera, pero despejó el portero Borja. El Arosa tuvo su gran ocasión en el minuto 89 en un centro de Iñaki que remató con el interior de pie sin dejarla caer el propio Sylla, pero el balón se estrelló en el larguero. La pólvora sigue mojada. Los malos resultados también vienen acompañados ahora de mal juego. En el club esperan que ambas cosas cambien de la mano, aferrándose a que todavía queda mucha liga por delante para mejorar.

Luisito, técnico del Arosa

Luisito defiende a su equipo

Luisito Míguez dijo que su equipo no estuvo bien pero no mereció perder. El técnico local explicó que su equipo pagó muy caro “un erro individual a balón parado, que foi a única que vez que nos tiraron entre os tres paus”. Lamentó las ocasiones que tuvo Sylla al final de cada parte, “pero non podo esconder que o equipo está mal e que xogou mal, o equipo cometeu moitos erros na circulación de balón”.



El entrenador cree que a los jugadores les están pesando los resultados negativos del primer mes de liga. “Eu xa me vin moitas veces nesta situación. Futbolistas que son moi bos agora parecen uns petardos, pero non é así. Hai que liberarse da presión e buscar unha victoria porque a partir de ahí isto cambiará porque estou convencido de que o equipo ten nivel para pelexar polo ascenso. Hai que poñerse as pilas, seguir traballando porque é o único camiño que hai para saír desto”. Luisito Míguez pidió perdón a la afición “porque evidentemente non estivemos ben, pero espero que a base de traballo esto cambie porque aínda falta moitísimo”. Por último el entrenador reconoció que “agora mesmo hai futbolistas que están irrecoñecibles, pero o primeiro culpable son eu”.



El entrenador del Arosa no quiso entrar a valorar los cánticos de la afición hacia su persona en la segunda parte. “Eu non teño nada que dicir, eu solo traballar e punto”.