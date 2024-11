El Arosa visita al Barbadás, “un rival que nos va a llevar al límite”

Con las bajas de Felipe y de Romay, que se resintió de la lesión de tobillo que no le permitió jugar hace dos semanas ante la UD Ourense, el Arosa visita este domingo (16.30 horas) en el campo de Os Carrís al Barbadás, que está en la parte baja con 8 puntos, 5 menos que los arlequinados.



En su campo, el equipo de Juanjo Vilachá venció a Betanzos (2-0) y a Arteixo (3-2), y cayó ante Polvorin y UD Ourense por 0-1. Los locales afronfan el partido con bastantes bajas: Villa, Litos, Rivero, Gabri Losada, Hugo, Konaté, Xinzo, Nespereira y el portero Bruno. Los dos últimos fueron expulsados la pasada jornada en la derrota en Cangas con el Alondras (2-0).

Juanjo Vilachá

“Para nós é fundamental gañar para saír de esa zona quente e para mellorar as sensacións que tivemos na primeira parte co Alondras”, explica Juanjo Vilachá en declaraciones a La Región. “Temos que saír como sabemos na casa, dando un paso adiante en intensidade, agresividade e competitividade porque nós: corremos, corremos ou corremos. Se non gañamos duelos, apretamos e imos ao límite, non temos nada que facer”.



El técnico local espera explotar el contexto de Os Carrís, un campo sintético que no es amplio. “Hai que ser prácticos e minimizar os erros, porque sabemos que eles penalizan moito iso, só hai que ver os seus resultados”.

Míchel Alonso

El Arosa se encontrará por tanto un Barbadás que le mantendrá incómodo todo el partido y que no le dará tregua en ninguna accion. Míchel Alonso lo sabe. “Es un rival que nos va a llevar al límite. Es de los equipos de la categoría que más exige en el juego directo. Tenemos que estar muy atentos en duelos y en segundas acciones porque es un equipo que duda poco y hace mucho juego directo. Debemos contrarrestarlos para imponernos y estar agresivos, tanto para atacar como para defender”.



El Arosa sabe que en Os Carrís “es difícil escapar de lo que ellos proponen, le pasa a todos los equipos, y vamos a tener que imponernos en lo que ellos hacen bien y a partir de ahí, si podemos hacer más cosas, pues mejor”.



La Tercera RFEF es una categoría en la que cada semana se produce un contexto diferente en función del campo y del rival. Nada tendrá que ver el partido de Os Carrís con el del sábado pasado en Arteixo, explica Míchel. Y de nada sirve tampoco lo realizado a la hora de afrontar la siguiente cita.



El Arosa tiene la oportunidad de recortar puntos con la cabeza tras el empate el viernes del líder Estradense ante el Noia (0-0). Aunque Míchel reconoce que la clasificación no le obsesiona. “Siempre la miras un poco. Vemos que estamos en ese proceso de acercarnos ahí arriba, pero lo que hay que mirar es cada partido porque es un mundo. Si somos capaces de mirar cada partido como merece, sin tener en cuenta lo anterior, vamos a poder ganar muchos”.

La Escuadra Arlequinada

El Arosa estará muy respaldado en tierras ourensanas. A las 14 horas parte desde Vilagarcía un autobús de aficionados fletado por la Escuadra Arlequinada. Capítulo aparte para el técnico ferrolano. “Lo de la afición es impresionante. Es algo con lo que marcamos la diferencia. Estamos yendo por ahí a los campos y parece que jugamos en casa. Evidentemente estos últimos resultados supongo que están animando más a la afición, pero con los malos resultados estuvieron ahí también, por lo que sólo nos queda estar a la altura de ellos”.