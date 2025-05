Así son las cuentas del domingo decisivo para Arosa, Villalonga, Céltiga y Cambados

El domingo a las 12 horas se disputan las últimas jornadas de liga de Tercera RFEF y Preferente Futgal. Cuatro equipos arousanos se juegan sus diferentes objetivos en el último partido, en el que también estarán muy pendientes de lo que suceda en otros campos con sus rivales directos. Arosa y Cambados dependen de sí mismos para entrar en sendos play-offs de ascenso. El Villalonga, en su pelea por la permanencia, y el Céltiga, en la del título, tienen que ganar y esperar que les favorezcan otros resultados. Será una mañana de emociones fuertes.



Las cuentas del Arosa son claras. Si gana al Alondras en A Lomba jugará el play-off. Si empata, necesita que no gane el Noia en el campo del descendido y colista Betanzos. En caso de derrota, acabará la temporada el domingo. El Arosa estaba a seis puntos del quinto puesto hace tres semanas, po lo que llegar en esta situación al último día ha devuelto la esperanza a su afición, que se prepara para llevar en volandas al equipo. El ritmo de retirada de entradas gratis para dos acompañantes de las que disponen los socios está siendo muy bueno durante la semana.



El Villalonga tiene la permanencia difícil, pero no imposible, Recibe en San Pedro al Estradense, que se juega el segundo puesto. A los celestes sólo les vale ganar. A partir de ahí necesitan que fallen dos de los tres rivales que le superan en la tabla para salir de puestos de descenso directo, a expensas de lo que ocurra con el arrastre que provoca la caída del Compostela. Las cuentas del Villalonga pasan por ganar y que no lo hagan el Valladares y el Barbadás en casa ante Silva y Somozas, dos equipos que no se juegan nada. O al menos que falle uno de ellos y pierda el Arteixo en casa con la Sarriana. Incluso la jornada podría ser perfecta si se conjugan todos estos resultados, con los que el Villalonga podría acabar 14º.



En Preferente el Céltiga también tiene el título y el ascenso directo complicado. Sus opciones sólo pasan por ganar en Moaña, que apura la posibilidad de colarse en el play-off, y esperar que el descendido Matamá gane en Vigo al líder Barco. Difícil, pero no improbable.



Si los isleños puntúan en Moaña, automáticamente el CJ Cambados estará clasificado para el play-off. En caso de derrota del Céltiga, el equipo de Pénjamo necesita al menos un punto en Burgáns ante un Porriño que no se juega nada. El Cambados disputa por tanto una final (en liga) antes de la que jugará la próxima semana en Copa Diputación ante el Areas con el título en juego.