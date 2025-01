El Atlético Villalonga sigue trabajando con el segundo entrenador al frente

Tras la dimisión de Edu González, el Atlético Villalonga se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador, motivo por el que, de momento, César Pazos se encuentra trabajando al frente del equipo. El segundo entrenador dio un paso al frente y, junto con el vilagarciano David Lázaro, quien es preparador físico del Atlético Villalonga, están sacando el equipo adelante para el partido demañana a las 17 horas en San Pedro, en el que tendrán que recibir al Real Avilés.



La idea de la directiva es que a partir del lunes el nuevo técnico pueda comenzar a trabajar con las jugadoras, valorando cómo se encuentra el equipo y así poder ver junto con la directiva si el plantel que hay actualmente convence al nuevo entrenador, o si por el contrario, el club debería de acudir al mercado invernal en busca de reforzar alguna de las posiciones.

Cabe destacar que la dimisión de Edu González no fue por motivos deportivos si no personales. Actualmente, el Atlético Villalonga se coloca como noveno clasificado del grupo uno de Segunda RFEF con 21 puntos, a solo un punto del octavo clasificado, el Zaragoza, que cuenta con 22 puntos. Su próximo rival, el Avilés, se coloca décimo empatado a puntos con las sanxenxinas.