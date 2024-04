Boiro y Cidade de Ribeira caen derrotados en la jornada 29

El Boiro de Anxo Casalderrey perdió en casa ante el Sofán por 2-3. Una derrota que deja a los locales en la segunda posición de la tabla clasificatoria con 55 puntos, solo cuatro por encima del tercer clasificado, el Sigüeiro (51). Por ello, en las cuatro jornadas que restan de liga regular, los boirenses no se pueden permitir errores si quieren seguir manteniendo la plaza de ascenso directo a Tercera RFEF.

Por otro lado, el Cidade de Ribeira perdió en casa del Castro por 3-2. Un resultado que complica a los de Manuel Ángel su permanencia en la categoría. “Empezamos moi ben o partido con posesions largas e o Castro non era capaz de axustar na presión”, señala el técnico. “A clave foi que non controlamos os tempos e non supemos sufrir en determinados momentos”, lamenta Manuel Ángel.