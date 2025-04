A Bouza se convierte en un coliseo para acoger el derbi entre el Umia y Cambados

El Umia CF enfrenta mañana a las 12:00 horas en A Bouza la que puede ser su prueba de fuego definitiva. Los de Álvaro Soto disputan el derbi ante el Juventud Cambados en un momento crítico, y es que el tiempo se acaba y siguen ahogados en los puestos de descenso con 30 puntos. Las posibilidades de lograr la permanencia todavía existen, ya que están a solo dos puntos del decimocuarto puesto, que sería el último salvado en caso de que no haya arrastres.



El resultado del derbi podría dinamitar la clasificación por ambos bandos, y es que el Cambados se encuentra actualmente empatado a 50 puntos con la Cultural Areas, en una dura pelea por la quinta y última plaza de acceso al play-off de ascenso a Tercera RFEF.

Los de Pénjamo viven una situación totalmente dispar a los que hoy ejercerán de locales, y buscan sellar una brillante temporada brindando la fase de ascenso a su afición. Se trata del primero de cuatro partidos decisivos para Umia y Cambados.

Los de Soto no pueden permitirse perder, y los de Pénjamo no pueden fallar después de lograr apisonar al Céltiga en el partido aplazado. Situación que no logró el Umia, que cayó ante el CD Beluso el miércoles, por lo que llegan al derbi con ganas de volver a brindar una nueva victoria.

El Juventud Cambados no podrá contar para el derbi ni con Álex, ni con Pablo Barrio, ni con Gabri. “Nos enfrentamos a un equipo que cuenta con jugadores muy desequilibrantes, sobre todo en el uno contra uno, tendremos que tratar de igualar su intensidad”, comenta Pénjamo antes de la visita a A Bouza.



“Va a ser muy importante que seamos fuertes en los duelos y segundos balones, porque vamos a un campo en el que el partido está vivo en todo momento, porque se producen muchas jugadas en el área”, destaca el técnico del Juventud Cambados. “Tenemos que estar muy concentrados durante todo el enfrentamiento”, recalca Pénjamo.