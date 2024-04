Cambados y Portonovo caen en casa

El Juventud Cambados no pudo conseguir su tercera victoria consecutiva, ya que el Porriño se encargó de romper su buena dinámica en Burgáns con un 0-2 en el marcador.



El equipo visitante fue ligeramente superior en un primera mitad. En la que el Porriño buscaba la portería rival generando ocasiones de gol pero sin acierto. Los de de Pénjamo en cambio estaban cerrados atrás con la intención de buscar la contra.



Pese a ese planteamiento más defensivo con respecto a su rival, los locales tuvieron las dos ocasiones más claras de los primeros cuarenta y cinco minutos. Una con un pase atrás dentro del área que remata solo delante del portero, y otra una jugada mal defendida por parte los visitantes, en la que el jugador del Cambados se la pica desde la frontal del área a un portero muy adelantado, pero se fue rozando el poste izquierdo de la portería. El equipo que anotó primero fue el Porriño en las instancias finales de la primera mitad, concretamente en el minuto 44, con un pase a banda y un buen centro que remató Brilhante de cabeza al fondo de la red.

La segunda mitad



Los segundos 45 minutos del encuentro empezaron con jugadas de ataque por parte de los visitantes, pero los locales respondieron rápidamente con una doble ocasión. A partir de los primeros cinco minutos el equipo de Manu Losada siguió insistiendo y el delantero Brilhante marcó el segundo gol para su equipo. El Cambados lo intentaba pero sin concluir las jugadas, mientras que el Porriño se encontraba cómodo en el terreno de juego y no sufría.



En los quince minutos finales de partido el equipo local se fue con todo al ataque. y a falta de diez minutos para finalizar el encuentro, el árbitro señaló penalti a favor de los de Pénjamo. Una oportunidad que la zaga cambadesa no pudo aprovechar para enchufarse en el partido y anotar así su primer gol en más de 80 minutos. Tava fue el encargado de llevar a cabo la pena máxima, pero, a pesar de tirar el esférico raso a la derecha de Cristobal, este estuvo atento y consiguió adivinar el lado, estirándose e impidiendo con una mano dura que el equipo cambadés recortase distancias en el marcador. Tras este fallo, los locales continuaron intentando llegar al área rival, en busca de no dejar a cero su lado del marcador. A pesar de no desistir en ataque, con una desesperación palpable ante los numerosos intentos, los cambadeses no consiguieron batir la portería de Cristobal.



El encuentro terminó 0-2 a favor del conjunto visitante. Con este resultado el Porriño supera al Cambados en la clasificación y se coloca sexto con 44 puntos, y el equipo local después de un partido muy discreto baja a la séptima plaza y se queda con 44 unidades en la recta final de la temporada.

JUV. CAMBADOS 0 - 2 PORRIÑO INDUSTRIAL f.C. CAMBADOS: Eloy, Brais Parada, Fran, Manu Santos, Zalo (Samu Acha, min.74), Ramón (Juan, min.74), David Quintela (Fran Matos, min.65), Tava, Edi (Ricardo, min.86), Manu ( Paco Reigosa, min. 65), Alex, (Samu Acha, min.74).

PORRIÑO : Cristobal, Areal, Diego Gonzalez (Albertito, min.76), Fontán( Kevin Castro, min.84), Maykel, Richi (Izan, min.46), Wendell, Hugo Rodriguez, Mati, Telmo (Nogue, min.71), Brilhante, (Juan Fernández, min.84 ) .

goles: 0-1 Brilhante (min.44); 0-2 Brilhante (min.50)

árbitro: Adrián Fernandez Teijido. Amonesto del conjunto local a Fran, Edi, Samu Acha. Y por el conjunto visitante a Richi, Telmo, Diego González.

El Portonovo acumula su segunda derrota seguida

El Portonovo de David Eirín no atraviesa su mejor momento. Esta jornada recibieron en casa al Ponteareas, un duelo en el que acumularon su segunda derrota consecutiva con un 0-1 en el marcador. El Ponteareas llegaba al encuentro con sed de victoria, ya que en los últimos cinco partidos solo pudo sumar tres puntos en una ocasión, frente al Moaña, también por 0-1. Los visitantes llegaban al encuentro en duodécima posición, mientras que los locales se colocaban quintos.



“Fue un partido disputado desde el inicio, en el que los nuestros se sintieron cómodos con el balón pero sin encontrar premio en los goles”, señala Eirín.

Segunda mitad



La intensidad y, sobre todo, la igualdad del partido no decayó tras el descanso. En una jugada a balón parado, en el minuto 60, Javi consigue anotar para el Ponteareas y desatascar así el marcador. “A raíz de esa situación, el rival se encierra más y nosotros con más protooganismo con la pelota pero sin encontrar premio tras numerosas ocasiónes e intentonas”, lamenta David Eirín.



Con este resultado, el Portonovo mantiene la quinta posición en la clasificación de Preferente Sur, con 44 puntos, mientras que el Ponteareas consigue subir a la undécima posición con 40 puntos. En la siguiente jornada, el Portonovo visitará al Alertanavia.