El Cambados asalta al líder en San Pedro

Tras vencer la pasada jornada al Portonovo, el Villalonga afrontaba su segundo derbi consecutivo, esta vez contra el Cambados, noveno en la tabla clasificatoria. En esta ocasión, los de Luciano entrarían muy bien al partido, con un activo Cavani que sufriría la buena defensa del ex canterano de la zaga local, Brais Parada.



En el inicio, el Cambados no parecía encontrarse en el partido. De hecho, durante los primeros instantes del derbi, los de Luciano dominaron el partido, dejando grandes ocasiones como el remate fallido de Barbeito en el minuto 11. Los intentos de la zaga celeste no daban resultado, y sería en el ecuador del primer tiempo (min. 28), cuando Manu coge un rebote para los visitantes y la clava por la escuadra izquierda, estrenando así el marcador. Los de Pénjamo comenzaron a mostrar confianza y a encontrarse en el partido, llegando a crear más ocasiones antes del descanso. La última, un gol anulado a Jacobo Millán.



Tras el descanso, los locales salieron a comerse el partido, ya que cada vez la desventaja era mayor. La presión por parte de los líderes de la competición era cada vez mayor, y daría sus frutos en el 57 con un remate de cabeza de Alex Barbeito. Un empate que daba alas a los de Luciano, pero que no consiguió desmoralizar a un Cambados que mostró tener personalidad. Los fallos de los locales propiciaron que en el 68, Matos rematase de tacón y volviese a poner por delante a los visitantes, gracias a una jugada de Zalo.



El Villalonga seguía intentando llegar al área rival, pero las cosas no parecían salir como se esperaban. La frustración era más que evidente cuando, después de un córner con doble ocasión de Cavani y Abal, la pelota se resistía a batir los palos de Adri.

A pesar de no ser el resultado esperado, esta derrota no hace que el liderato corra peligro para los de Luciano, ya que siguen en primera posición con 45 puntos, a siete del segundo, el Portonovo. Por su parte, el Cambados, acumula ya 30 puntos en la tabla y sigue su escalada.

Ficha técnica:

Villalonga: Rodri, Diego Abal, Marcos Blanco, Carlos González (Moncho Fontán, min. 52), Tomás, Alex Barbeito, Jesús Barbeito, Guachi, Raúl Díz, Cavani (Alejandro Picallo, min. 84), César Fontán.

Cambados.: Adri, Batallón, Brais Parada (Alex, min.90), Deko, Manu Santos, Zalo, Ramón (Manu, min.61) , Jacobo, David Quintela (Fran Matos, min. 61), Tava, Edi.

Goles: 0-1 (Manu, min. 28), 1-1 (Alex Barbeito, min. 57). 1-2 ( Fran Matos, min. 68).

Árbitro: Montes Villamil, asistido por Vidal Cousido y Tesouro Sánchez. Amonestó con amarilla a Guachi por los locales, y a Deko, Edi, y Tava por los visitantes. Expulsó por parte de los visitantes a Héctor Iglesias (entrenador de porteros).