Carlos Pacheco: “En A Lomba la afición lleva al equipo en volandas a la victoria”

El defensa pontevedrés Carlos Riveiro Pacheco disfruta de su tercera temporada en el Arosa en plena madurez futbolística y personal, a sus 31 años. Pacheco se han convertido en un valuarte en la defensa esta temporada por su regularidad y rendimiento, pese a jugar lastrado por una lesión. Solo se ha perdido un único partido por sanción y ha marcado dos goles. Es el tercer jugador en minutos disputados de la plantilla, por detrás de Manu Táboas y Cotilla, que lo han jugado todo. Pacheco habla del importante partido que disputa el Arosa mañana en A Lomba (17 horas) ante el Vilalbés, con el pase a la tercera y última eliminatoria del play-off de ascenso en juego.

¿Cómo estás y cómo está el equipo de cara al partido del sábado?

Estoy muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión y preparado, tanto físicamente como mentalmente para afrontar esta eliminatoria. El equipo lleva una semana entrenando a muy buen ritmo y a muy buen nivel. Creo que estamos preparados en todos los sentidos para seguir adelante.

Es tu segundo play-off con el Arosa. ¿Cómo lo estás viviendo?

Creo que la clave de estas eliminatorias es como las afrontas y mi filosofía es afrontar cada una como si fuese mi último play-off, con mucha ilusión y con muchas ganas.

¿Por qué crees que estáis tan fuertes en casa esta temporada?

A Lomba es un campo que mete mucha gente, que mete mucha presión y que lleva a su equipo en volandas para llegar a la victoria. Conocemos muy bien el terreno de juego, tenemos todo el apoyo de nuestra afición, que para los rivales es mucho más difícil por el nerviosismo que eso supone. En casa siempre juegas con más soltura y más confianza.

¿Qué es lo que más os preocupa del Vilalbés? ¿Qué planteamiento esperáis por su parte?

Lo que más me preocupa del Vilalbés es el bloque. Tiene jugadores muy experimentados, con muchas eliminatorias de playoff a sus espaldas. También sus transiciones. Vamos a tener que estar muy atentos y muy bien a nivel defensivo para contrarrestar esa virtud que ellos tienen e intentar conceder lo menos posible a balón parado porque tienen un lanzador como Pablo Rey de muy buen nivel.

¿Ha sido mayor el desgaste físico por la lesión esta temporada o el mental por el nivel de exigencia que impone Luisito?

Bueno, creo que más el desgaste físico por el problema que tuve y tengo de rodilla que no me permitía competir nunca al cien por cien. He ido aguantando hasta estos últimos partidos y ahora solo me queda el tramo final. A nivel mental es cierto que tuve mucha más exigencia que otros años porque Luisito así nos lo inculca, una de las premisas y cosas que recalca siempre es la concentración los noventa y tantos minutos que dure el partido. No le vale otra cosa. En ese sentido no me dejé ir en ningún momento. Es difícil pero creo que ha sido una de las claves por las que lleve tantos minutos acumulados.

Tienes excompañeros en el Vilalbés, como Marcos Souto, Pablo Rey, Marcos Álvarez... ¿Habéis hablado estos días?

Tengo una amistad con todos ellos y hablamos habitualmente. Comentamos un poco el partido de ida en Vilalba por encima, pero tampoco nada en profundidad. Ellos saben que A Lomba es un campo complicado.

¿Por qué crees que eres tan querido por parte de la afición?

Considero que soy muy cercano con ellos, que les devuelvo el cariño que ellos me transmiten día a día y partido a partido y la verdad es que en ese sentido me siento muy afortunado. Yo también les tengo mucho cariño a todos ellos porque lo que hacen por nosotros es increíble. Considero Villagarcía y en este caso A Lomba como mi casa.