El Céltiga FC anuncia la creación de su equipo femenino para la 24/25

El Céltiga Fútbol Club ha anunciado la creación de su equipo femenino. Una noticia que llega a dos años de la celebración del centenario de la entidad de A Illa de Arousa, y después de cerrar una temporada con superávit. Desde el club isleño han querido lanzar la creación del equipo ante el auge del fútbol femenino y tras ver que muchas de las jugadoras de A Illa se tenían que desplazar para formar parte de un proyecto serio en el mundo del fútbol femenino a equipos como el Umia Femenino.

“Teníamos niñas que se fueron marchando ante la falta de un equipo que apostase seriamente por el fútbol femenino. Lo cierto, es que ya llevábamos tiempo dándole vueltas a la creación de un equipo femenino, y finalmente decidimos sacarlo este año porque contamos con las posibilidades económicas para hacerlo”, cuenta Álex, directivo del club isleño encargado de los temas deportivos que conciernen al equipo. “Somos un equipo de pueblo, y al final, que no haya gente de fuera es complicado, pero así como fuimos capaces de crear un equipo veterano, ¿por qué no íbamos a ser capaces de crear un equipo femenino?”, dice el directivo. Lo cierto, es que diversas jugadoras tuvieron la iniciativa de preguntar al Céltiga por la posibilidad de formar un equipo femenino. “Teníamos una base hecha y había que dar el paso. Las vistas al futuro es poder tener algún equipo de base, que al tener un equipo sénior es bastante más sencillo”, dice Álex. “Creo que conseguir un equipo base no va a ser difícil. En el club siempre hacemos las cosas dentro de la seriedad. Queremos ir desarrollando el proyecto poco a poco, pero va a ser un proyecto serio. Queremos un equipo competitivo, como puede ser ahora mismo el Umia, por ejemplo, y que alñ final, sea un caramelo para las jugadoras, que vean que es una apuesta seria por ellas”, resalta.

De este modo, los isleños buscan abarcar la zona entre Cambados y Vilagarcía, para que jugadoras que estén buscando un proyecto firme puedan acudir al club de A Illa. “Si las cosas se hacen bien, la gente viene al equipo. Hay jugadoras que salen de cadete y no tienen más salida. Hay futbolistas de mucho nivel que van saliendo y al llegar a una cierta edad se quedan un poco huérfanas, por eso insistimos en la seriedad de nuestro proyecto”.

Los patrocinadores



Actualmente, el equipo femenino no cuenta con ningún sponsor que patrocine la nueva iniciativa del Céltiga, y, por lo tanto, no hay financiación. “Este año vamos a asumir el coste porque los buenos resultados de la pasada temporada así lo permiten. Para la próxima temporada, en función también del funcionamiento del equipo, pues habrá que buscar financiación y patrocinadores”, afirma.

En cuanto al tema administrativo, los pasos a seguir han sido exactamente los mismos que en la formación del equipo sénior masculino. “Si haces los trámites para los chicos, haces los mismos para ellas”, afirma Álex. Ahora mismo, el club isleño cuenta con 14 jugadoras confirmadas para la plantilla que disputará la temporada 2024-2025, pero el objetivo es que la plantilla se cierre con 20 jugadoras, teniendo en cuenta que no todas estarán siempre disponibles y que puede haber lesiones durante la campaña.

Una vez finalicen las fiestas del Carmen en A Illa, el club se pondrá manos a la obra en la búsqueda de entrenador y futbolistas que resten para completar el plantel. En el caso de que haya más candidaturas que plazas, se hará una selección para entrar a formar parte del nuevo equipo del Céltiga. El objetivo es completar las plazas para poder “ir tranquilos durante la temporada”. Desde el club, animan a todas aquellas jugadoras que se encuentren en búsqueda de un nuevo proyecto a solicitarles la información que necesiten para pasar a formar parte de la entidad isleña, que se muestra satisfecha y orgullosa del trabajo que están realizando para que en A Illa también tenga cabida el fútbol femenino.

El Céltiga ‘B’



El nacimiento esta temporada del equipo femenino retrasará otra de las ideas que tiene la directiva para el club isleño, como es la creación de un Céltiga ‘B’ para la sección masculina. Con este apartado, el club pretende establecer un período de transición para los jóvenes canteranos del club, ya que el salto de la categoría juvenil a Preferente, es muy grande.

“Es otro proyecto que tenemos en mente para dar transición a los juveniles y que puedan acabar jugando en el primer equipo. No se va a realizar este año porque ya estamos trabajando y centrados con el equipo femenino, pero es una idea que saldrá, posiblemente para la próxima temporada”, cuenta Álex. Lo cierto, es que aunque la economía esté en superávit ahora mismo, el club tendrá que esperar al menos una temporada más para poder poner en marcha otro proyecto de tal magnitud como crear un equipo filiar por debajo del conjunto que se encuentra ahora mismo en Preferente Sur, y que la pasada campaña se quedó a las puertas de ascender a Tercera RFEF, lo que también supondría un gran impulso a la economía del club.

Equipos de la comarca

La aparición del Céltiga Femenino se suma a otros equipos de la comarca que ya cuentan con un plantel femenino, tales como Cambados, Umia o el Chispa de Vilanova de Arousa. El nuevo proyecto del Céltiga nace para abarcar la zona abarcable entre Cambados y Vilagarcía,.en dónde también se encuentra el Atlético Arousana.

Al conjunto isleño le quedan muchos pasos por dar a la hora de ser un equipo consolidado entre los conjuntos femeninos de la comarca de O Salnés, ya que la mayoría de los equipos cuentan con una amplia experiencia en sus respectivas categorías. Uno de los rivales más fuertes para el Céltiga Femenino será el Umia de Luis Treviño, que también se encuentra jugando en Tercera, y cuenta con un plantel de mucha calidad.