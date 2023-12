El central Nacho Carús abandona el Arosa por decisión propia

El Arosa anuncia la baja del central argentino Nacho Carús, que deja el club por decisión propia a mitad de temporada. El propio futbolista explica en un vídeo difundido por el Arosa que "es una decisión que me costó mucho tomar, siempre me sentí muy cómodo en el club y en Vilagarcía". Carús se marcha por motivos personales, ya que quería volver a su país. "Lo que me está pasando es que tengo mucha morriña y tengo ganas de estar con mi familia, mi casa y mis amigos". Una decisión meditada, ya que antes de marcharse la pasada semana de vacaciones navideñas la tenía totalmente decidida. "Es una decisión que venía pensando desde hace tiempo". Ni siquiera el protagonismo que le dio el entrenador del Arosa, Luisito Míguez, en los últimos meses cambió la decisión del jugador.



Nacho Carús llegó hace poco más de un año al Arosa en el mercado de invierno, procedente de la sesiones AFE y de la mano del propio Luisito. Fue el único refuerzo en esa ventana y sólo jugó titular en cuatro partidos en la segunda parte de la temporada, en la que acabó lesionado en un hombro, del que tuvo que ser operado. Carús, que llegó a España en el año 2020 para jugar en el equipo riojano del Yagüe, apenas tuvo participación en el equipo esta temporada en los dos primeros meses de liga, pero ha jugado de titular siete de los últimos ocho encuentros, incluidos los dos de la Copa del Rey ante el Granada y el Valencia. Ni siquiera esta continuidad y protagonismo alcanzado en los dos últimos meses ha hecho cambiar la postura del defensa, que ayer martes ya no se reincorporó a los entrenamientos con el Arosa.



"El club me dio la oportunidad de venir a casa y pensar la decisión con más tiempo para que recapacitara, algo que agradezco muchísimo, pero la decisión sigue siendo esa". Carús se marcha con un mensaje de agradecimiento, al club, a los aficionados, a la gente de Vilagarcía y "a Luis y al cuerpo técnico, que me bancaron mucho en esta decisión, y sobre todo a mis compañeros que entendieron mi situación y me dieron mucho ánimo". Carús dice que "el Arosa siempre va a ser mi casa fuera de Argentina" y espera que este año el equipo "pueda cumplir el objetivo". Desde el Arosa le desean "la mejor de las suertes en el futuro" y le agradecen "todo su trabajo y compromiso".



Nacho Carús es el segundo futbolista que abandona por decisión propia el Arosa en lo que va de temporada tras Gabriel Barroso, ahora en el Viveiro. En las próximas semanas algún otro jugador que apenas tiene protagonismo podría tomar también la puerta de salida. Sobre la mesa están los casos del portero asturiano Raúl Rodríguez, que sólo ha jugado los partidos de Copa del Rey, y del defensa Dani Sánchez, cuya participación ha sido testimonial hasta ahora con solo 2 minutos jugados en toda la temporada. Son varios los equipos de Preferente que están muy interesados en hacerse con los servicios del joven canterano.