De cero a cien en a penas cuatro meses: el Céltiga Femenino continúa invicto

El Céltiga Femenino aterrizó en los céspedes con toda la artillería. El combinado isleño, que a penas cuenta con medio año de andadura, todavía no ha conocido la derrota en las once jornadas disputadas hasta el momento.

No solo no han caído en ninguno de sus encuentros, si no que tampoco firmaron tablas con ningún rival. De este modo, se colocan como segundas clasificadas empatadas con las primeras, el Esteirana SD, cuya única ventaja respecto al Céltiga Femenino son los goles a favor, ya que las líderes suman 77 frente a los 57 anotados por las de Doeste. Además, llevan una ventaja de ocho puntos sobre su principal perseguidor, el Juventud Cambados Femenino, que se coloca tercero con 25 puntos después de golear por 10-0 al Outes FC.



“Para ser o primeiro ano a nivel deportivo, a experiencia está sendo inmellorable”, comenta José Ángel Doeste, entrenador del combinado. “As xogadoras lévanse moi ben entre elas. Hai un ambiente moi agradable e alegre”, recalca.

A pesar de que en las últimas jornadas al equipo le esté costando anotar más goles, es algo en lo que se encuentran trabajando para acortar su ventaja con las primeras clasificadas. “Se co paso das xornadas seguimos así, por suposto que podemos mirar para o primeiro posto. Nos últimos partidos xeramos moitas ocasións pero costa marcar, é algo que estamos traballando”, señala el técnico isleño.



El equipo viene mostrando un nivel muy superior para la Tercera Futgal, ya que la mayoría de las jugadoras ya contaban con experiencia sobre los terrenos de juego. “A maioría das xogadoras xa tiñan experiencia, viñan de xogar en Primeira e Segunda, polo que teñen un nivel técnico moi alto, e por suposto, sempre é máis fácil comenzar cun equipo con certa experiencia”, señala Doeste.

“É moi difícil que de aquí a final da tempada non nos gane ningún equipo. Non nos podemos crer invencibles, polo que traballamos igual sexa quen sexa o rival”, destca. “Vendo a categoría non podemos decir que non aspiramos a quedar primeiras, temos equipo para iso, pero respetando sempre ó rival”.