El CJ Cambados cae en Pasarón pero engancha a su afición

No pudo ser. El CJ Cambados perdió por la mínima en la final de la Copa Diputación ante el Areas en Pasarón. Con más un millar de personas desplazas desde la vila do Albariño, el equipo de Pénjamo cayó en un partido de pocas ocasiones y ritmo bajo. Se decidió en la segunda parte, cuando en una portería el remate de Ramón dio en el larguero y no quiso entrar y en la otra acertó Nico Cuevas con un disparo seco desde el borde del área.

La "marea amarilla" se volcó con el equipo en Pasarón / G.S.

El Areas levantó la Copa de manos de la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y del presidente de la RFGF, Pablo Prieto, y disputará la Supercopa, vía de acceso a la Copa del Rey. Mientras que el equipo amarillo ya centra toda su atención en la fase de ascenso en una temporada sobresaliente en la que ha conseguido que Cambados conecte y se identifique con el equipo.

Los jugadores del CJ Cambados saltan al campo para disputar la final / G.S.



La final no fue muy vistosa, pero mantuvo la incertidumbre hasta el final sobre el amplio césped de Pasarón. El Areas se hizo con el balón desde el inicio, manejándolo con criterio pero sin profundidad ante un Cambados que esperó en campo propio bien organizado. Los amarillos apenas tuvieron opciones de robar para poder contraatacar, por lo que se limitaron a defender durante los primeros veinte minutos, sin concender nada y con Batallón como líder de la zaga.

Gus y Pablo Barrio pugnan por el balón / G.S.



La primera jugada con peligro en las áreas fue de los amarillos, el color que predominó en la grada de Tribuna del estadio. Tras una buena acción defensiva de Fran Matos a la salida de un córner que despejó de cabeza Seydou. El balón largo del vilagarciano lo peleó Diego Iglesias, que tras adentrarse en área y realizar varios regates cayó ante el lateral Charly, pero el árbitro no vio nada punible en la acción.

La afición cambadesa ganó claramente en número y ambiente en la grada a la del Areas / G.S.



Mediada la primera parte el equipo de Pénjamo empezó a crecer en su juego, manejando más balón, durante más tiempo y siendo capaz de pisar campo contrario. La mejoría se tradujo en un par de ocasiones.

Diego Iglesias trata de profundizar perseguido por Nico Cuevas, goleador de la final / G.S.



Primero en una jugada larga y combinativa, con Pablo Barrio conectando con Fran Matos por dentro entre líneas. Matos lo hizo muy bien para fijar a la defensa y abrir a la izquierda ya en el área a Diego Iglesias, cuyo derechazo que buscaba la escuadra se perdió por poco.

Fran Matos guió a su equipo en la primera parte / G.S.

Tanto Fran Matos como Diego Iglesias, que ocuparon las bandas, llevaron la mayor sensación de peligro en los de Burgáns en el primer período. En el 31 avisó Seydou al rematar de cabeza, desviado, un córner lanzado por Diego Iglesias.

G.S.



La primera ocasión del Areas no llegó hasta el 41, en un centro desde la izquierda en el que el segundo balón le cayó en área a Yago, pero su disparo abajo centrado lo atrapó Adrián sin problemas. Tras el aviso, acabó mejor el equipo de Yago Yao el primer tiempo, jugando cerca del área de un Cambados demasiado impreciso en el inicio del juego.

Pénjamo da indicaciones desde la banda / G.S.

No tardó mucho Pénjamo en refrescar el ataque de su equipo en la segunda parte, con la entrada de Jacobo Millán y Ramón. Con Jacobo en un campo que conoce de su etapa en el Pontevedra, el Cambados mejoró en ataque, ya que empezó a armar buenas transiciones y tuvo su gran ocasión. En un córner lanzado por él mismo y que cabeceó en el primer palo Ramón. El balón dio en el larguero y salvó in extremis sobre la línea de gol el portero Adri. La gran oportunidad fue en el minuto 70. Salió cruz.

Ramón reclama gol en su remate que se estrelló en el larguero / G.S.

G.S.



En el siguiente córner, en el otro área, la tuvo el ex del Ribadumia Brais Bernández, pero su disparo desde buena posición en el punto de penalti dio en un compañero y no cogió portería. Con la entrada de Diego Hernández, el Cambados empezó a amenazar al espacio por banda derecha. Pero el Areas encontró su gol a falta de un cuarto de hora, en un disparo seco desde la frontal de Nico Cuevas que no pudo rechazar Adrián.

G.S.

De ahí al final el Cambados lo intentó, con cambios y echándose hacia arriba, pero salvo algún acercamiento a balón parado no estuvo cerca del empate. La afición amarilla reconoció el esfuerzo de los suyos. El Cambados, brillante subcampeón de Copa, empieza ya a pensar en la eliminatoria de ascenso a Tercera ante el potente Negreira, que este fin de semana se coronó campeón de la Copa del Sar. El duelo de ida será en Burgáns el próximo fin de semana.

G.S.

Ficha técnica:

CJ Cambados: Adrián, Batallón, Brais, Pablo Barrio (Edi Valverde, min. 79), Fran Matos (Dieguito, min. 69), Seydou, Álex Fernández, Diego Iglesias (Zalo, min. 79), Paco (Jacobo, min. 57) y Ricar (Ramón, min. 57).

Areas: Adri, Charly, Antón, Tito (Nico Rodríguez, min. 83), Bugarín, Gustavo, Yago (Aarón, min. 58), Nico Cuevas (Marcos, min. 83), Brais, Víctor (Vitti, min. 58) y Javi Vila (Pablo, min. 75).

Goles: 0-1 Nico Cuevas (min. 75).

Árbitro: Gómez Cerqueiro. Amarilla a Ricar y Jacobo por el CJ Cambados y a Víctor, Tito, Aarón, Nico Rodríguez y Antón por el Areas.

Pablo Prieto y Luisa Sánchez entregan el obsequio de subcampeones al capitán Fran / G.S.

Los jugadores amarillos no ocultaron su decepción al final del partido / G.S.

Pénjamo: "Estou moi orgulloso de chegar ata aquí"

Eladio Oubiña: "Hai que levantar a cabeza. A temporada non está acabada"