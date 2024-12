Compa: “Llevaba muchos años sin conseguir algo así”

Álex Comparada está en su “prime”. El delantero del Arosa es el pichichi de la categoría con diez goles. El sábado firmó en A Estrada su tercer doblete consecutivo, el cuarto en los últimos cinco partidos, en los que ha marcado nueve. “De pequeño tuve rachas muy parecidas, pero llevaba muchos años sin poder conseguir algo así”, reconoce el joven delantero de Valga, que está siendo la sensación de la categoría tras militar la pasada temporada en Segunda RFEF en el filial del Cartagena y en la UD Logronés.



Compa cree que el dulce momento por el que atraviesa de cara a portería es fruto “del trabajo de todos estos años tras las lesiones, estuve mucho tiempo parado y me obligó a trabajar mucho, lo que unido a la calidad del equipo de este año y la racha que llevamos me ayuda”.



En A Estrada anotó su primer gol de penalti, pero antes marcó en una muy buena maniobra, con un control orientado que le permitió darse la vuelta rápido y armar el disparo. “No era fácil. No estábamos llegando mucho. En principio me esperaba el centro por delante, pero una vez que va por detrás creo que reaccioné bien y lo hice rápido para poder tirar”. Aunque el portero del Estradense llegó a tocar el balón, no pudo evitar el primer gol con la zurda en liga de Álex Comparada.



“Sufrimos para ganar porque son un rival y un campo complicados, pero creo que fuimos mejores que el Estradense en las áreas”. El Arosa, que despide el año el sábado en A Lomba ante el Silva (18 horas), es tercero a cinco puntos del líder UD Ourense, aunque jugará el aplazado ante el Boiro el sábado 4 de enero también en Vilagarcía. “La liga está bastante apretada en la zona alta. Los rivales no se dejan puntos, pero nosotros tenemos que seguir con nuestra racha porque va a venir algo bueno, seguro. Tenemos que tener paciencia y pensar sólo en este fin de semana”.



El Arosa lleva una histórica racha de siete victorias seguidas a domicilio, pero sólo ha conseguido dos en seis partidos en A Lomba, donde ha dejado escapar 10 puntos. “Empezamos la temporada con una mala racha y en el último partido en casa se nos atascó, pero creo que en A Lomba somos un equipo fuerte y cogeremos también una senda de victorias”, dice Compa con mucha confianza. El delantero, al que no le gusta el protagonismo ni los focos, asegura que no hay presión ni exceso de responsabilidad por agradar en casa. “Todo lo contrario. No tenemos ninguna presión. Sentimos el cariño de la afición tanto e casa como fuera, sólo es cuestión de tiempo”, según Compa, que el Arosa sea un equipo que sume muchos puntos como local también.



Después de dos temporadas suspirando por un delantero goleador, la afición del Arosa está disfrutando del rendimiento del joven valgués, que no tiene pensando marcharse en el mercado de invierno si llegan ofertas de superior categoría. Quiere ascender con el Arosa, igualando a su padrino, Luisito González, que lo hizo prácticamente a su edad en la temporada 1992-1993. “Estoy muy centrado en lo que estoy haciendo aquí. Tengo que seguir trabajando y esforzándome. No es momento de pensar en salidas ni en otras ofertas”. Compa explica que el año pasado sí se movió en el mercado de invierno porque “era una situación mucho más complicada. Estaba lejos de mi casa y las cosas no iban bien, por lo que necesitaba un cambio de aires”.

Pendientes de Luis Castro

Luis Castro protagonizó la cara amarga de la victoria del sábado en A Estrada. El lateral de Leiro, que estaba siendo un fijo para Míchel Alonso en la banda izquierda y estaba jugando a un nivel mayúsculo, sufrió una lesión muscular en la segunda parte y tuvo que dejar el campo. Está pendiente de conocer el alcance de la lesión que le tendrá varias semanas en el dique seco.