El Cortegada ambiciona en Barcelona su cuarto triunfo

El Mariscos Antón Cortegada visita hoy en Barcelona a las 16 horas al CB Grup Barna en la pista Nau Clot. Las catalanas no saben lo que es ganar todavía en liga y con un balance de 0/6 comparten las últimas plazas con el Clarinos Tenerife. Si bien, perdieron cuatro de sus seis partidos por una diferencia de cinco puntos o menos.



Para el Cortegada el partido es una oportunidad de prorrogar su gran racha a domicilio, ya que ha ganado sus tres partidos como visitante. El Barna promedia 60,5 puntos de anotación, mientras que las vilagarcianas esta temporada están en 63,1.



Javi Nogueira recupera a la macedonia Aleksandra Stojanovska, que recibió el alta médica el miércoles y entrenó en las últimas sesiones, pero todavía tiene molestias en una rodilla y tendrá que ir dosificando esfuerzos y coger de nuevo ritmo competitivo. “Participará, pero poco”, explica Nogueira. La expedición vilagarciana vuela a Barcelona este domingo por la mañana.



“Es un rival que en su pista da mucha guerra, es un equipo joven que juega muy bien, pero van 0/6 y tenemos que intentar que eso juegue a nuestro favor”, dice Nogueira, que trata de explicar la diferentes línea de resultados que tiene su equipo en Fontercarmoa y a domicilio. “Nosotras en casa no es que estemos mal, pero hemos jugado ante rivales muy fuertes. Fuera de casa estamos jugando bien”. Para el técnico es clave “no perder la cantidad de balones que estamos perdiendo y dominar el rebote”, ya que están dando demasiadas posesiones a los rivales. “En defensa cada vez estamos mejor, todavía no al nivel que me gustaría pero eso es algo que no consigue en pocas semanas”.