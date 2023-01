El Cortegada prepara el partido de Maristas con Mercy en Kenia

El Mariscos Antón Cortegada prepara su primer partido del año, que le enfrenta mañana a Maristas en A Coruña, sin su MVP Mercy Wanyama. La pívot no ha regresado todavía de Kenia desde que se marchó en diciembre para disfrutar junto a su familia de las vacaciones navideñas. El club no ha arreglado la documentación pertinente para que Mercy pueda volver. “Por lo que me dicen en la directiva tiene que ver con el visado, en estos momentos solo falta un papel y es cuestión de días que pueda venir”, dice Javi Nogueira bastante resignado ante la pérdida de calidad en los entrenamientos en las últimas semanas. Y es que a la ausencia de Mercy se suman las dolencias físicas que arrastra otra de sus pívots, Andrea Ríos, y los problemas de humedad que se repiten cada semana en la pista de Fontecarmoa. “El martes tuvimos que parar y hacer tiro porque hubo una caída de una jugadora y era peligroso”.



Nogueira reconoce que todas estas situaciones no ayudan al ánimo del equipo ni a la preparación del partido de mañana ante un Maristas que en las últimas horas ha inscrito a una nueva jugadora, se trata de la alero macedonia Aleksandra Stojanovska, que llega procedente del Eunikos griego donde promediaba casi 10 puntos por partido. Las coruñeses no son el único equipo que se ha reforzado en los últimos días en la LF2.



Javi Nogueira espera que los problemas con Mercy se solucionen cuanto antes y pueda regresar, consciente de que es una jugadora básica en el equipo. “Para nosotros todos los partidos sin Mercy son complicados porque nos quedamos solo con dos jugadoras interiores y Andrea arrastra problemas”, explica. El técnico está en contacto diario con Wanyama, que se entrena por su cuenta a la espera de poder volar a España. “Llevar mucho tiempo sin competir no es un problema si entrenas bien, pero llevamos un mes que no estamos trabajando bien, esperemos que esto no se note en el partido”. El Cortegada ganó al Maristas en la primera vuelta por 61-53 con 27 puntos y 12 rebotes de Wanyama. Mañana las circunstancias serán otras, pese a todo Nogueira es optimista porque “si nuestro equipo tiene algo es que pelea”.