El equipo de División de Honor del CX Fontecarmoa busca mejorar su juego en casa

El representante del CX Fontecarmoa en la División de Honor, el CXF Viajes InterRías vuelve a jugar en casa, en la Casa da Xuventude de Vilagarcía. Esta vez, se medirán al colista, el representante de la Universidad de Santiago. Lo cierto, es que el representante del Ajedrez Fontecarmoa está desarrollando una temporada bastante irregular, por lo que los locales están obligados a sumar el máximo de puntos.



Por otro lado, en Primera C, el CXF Espazo Xove no jugará en Vilagarcía, si no que visitará al Breogán en O Grove. Los locales son colistas, por lo que los vilagarcianos parten como claros favoritos. Aún así, no podrán desviar su atención, ya que sus rivales cuentan con jugadores muy experimentados. Por otro lado, en la misma categoría, el CXF Mc Donalds visita al EXP Ramón Escudero Tilve, que son los líderes del grupo. En el grupo de Primera D también se produce una salida. El equipo del CX Fontecarmoa, el CXF Concello de Vilagarcía, visitará al Universitario Ourense “A”. El equipo formado por los veteranos del club viaja a Ourense, donde tiene un difícil compromiso ante el 2º clasificado del grupo, por lo que los locales parten como favoritos para ganar el encfuentro.