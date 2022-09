Un golazo de Sylla de cabeza antes de la hora de partido dio la victoria ayer al Arosa en Calabagueiros ante el Barco. Un magnífico inicio de liga al ganar a domicilio a un rival directo. El campo, con mucha arena e irregular, y las altas temperaturas condicionaron el juego. El Arosa tuvo siempre ambición para ganar y cuando los locales cambiaron su plan y apretaron en el último tercio del partido, el equipo de Luisito estuvo muy solvente en defensa.





El Barco planteó de inicio un dibujo con tres centrales y una única idea ofensiva, jugar directo y en largo buscando el error de los defensas visitantes. Nada más sacar de centro el equipo local lanzó el balón en largo sorprendiendo a la defensa del Arosa, pero Rodri Alonso se trastabilló y perdió la vertical completamente solo cuando encaraba a Manu Táboas.





El esférico no rodaba con velocidad porque el estado del campo lo impedía. El Arosa no tardó en comprobar que estaba de vuelta en Tercera, debido al número de imprecisiones y a la poca continuidad del juego. Los locales tuvieron su mejor ocasión en un córner. Realmente la sensación de algo de peligro en la primera parte la generaron en acciones a balón parado, ya que el Arosa no cometió errores en los balones frontales. En ese segundo saque de esquina, desde la derecha, el balón llegó al punto de penalti donde el ghanés Junior Nkrumah, completamente solo, cabeceó muy desviado.





El equipo de Luisito Míguez dominó más con balón en campo contrario, pero tuvo dificultades para desequilibrar en los últimos metros. Dio su primer aviso en un centro abajo de Mario, que ganó muy bien la línea de fondo, despejado por el portero Aitor Arias con el pie. Tras la pausa de hidratación, el Arosa gozó de la mejor ocasión de la primera parte. Iñaqui se sacó un gran centro desde la izquierda a la frontal del área, donde llegando desde atrás remató en semifallo Mario. El balón le cayó en área pequeña a Sylla, cuyo disparo taponó un defensa. De nuevo Mario, ya en el vértice del área pequeña, recogió el balón suelto y remató con todo a favor

para hacer gol, pero Aitor Arias en una gran parada estirándose sobre el césped lo impidió.





En los últimos minutos del primer tiempo empujó el Barco, que tuvo su opción en un libre indirecto. Tocó Rubio y lanzó Manu abajo, pero el balón lo repelió la barrera. El partido llegó al descanso en el escenario que en la previa advirtió el técnico local, Javi Rey, de juego muy cerrado y con pocos goles.





Un golazo

El Arosa salió dispuesto a marcar en la segunda parte, manteniendo el dibujo 4-4-2 en rombo en la medular. El Barco lo siguió fiando todo a los envíos largos sobre Rodri y al balón parado. Antes de la hora de juego el Arosa encontró el premio. Borja ganó un balón en largo y descargó sobre Julio, que puso un centro tocado al punto de penalti buscando a Sylla. La “pantera de Dakar” se elevó y conectó un remate de cabeza a la escuadra. Un golazo, por el centro y el remate.





Tras el 0-1 el Barco tuvo que cambiar de plan. Javi Rey hizo un cuádruple cambio. Entraron Javi Pazos, que no inició de cara por molestias, Rubén García en la medular y Jaime Almagro en ataque. El Barco cambió a defensa de cuatro, Junior adelantó su posición en la medular por delante de Rubio y el propio García. La mejoría local fue sustancial. El Barco pasó a dominar, combinando y dando amplitud al campo, pero salvo un remate desviado de Jesús Barbeito, que entró por su hermano Juan, no acabó

de convertir en ocasiones sus llegadas.





El Arosa estuvo muy bien en defensa, con Pacheco y Brais Vidal a un nivel altísimo. Luisito reforzó la medular con el debutante Abel Suárez, que dejó destellos pero también la comprensible sensación de falta de ritmo. Sylla, renqueante en un aductor, dejó el campo. Más tarde entraron Barcia y Álex, que tuvieron la mejor ocasión en una contra para sentenciar. Hasta el minuto 95 se mantuvo la incertidumbre. El Barco empujó pero el Arosa echó el candado.





La victoria cobra más valor si cabe por los problemas físicos y de bajas con los que llegó el equipo al estreno. El sábado a las 20.30 horas en A Lomba tratará de dar continuidad a este resultado ante el Paiosaco. Para entonces Luisito ya tendrá a jugadores como Martín y Abel en mejores condiciones, mientras que el club está pendiente de Brais

Pedreira, que se perdió el debut tras realizar una gran pretemporada.













Luisito Míguez, entrenador del Arosa





"Os rapaces responderon moi ben e é un triunfo contra un equipazo"





El entrenador del Arosa, Luisito Míguez, dio mucho valor a la victoria conseguida ayer ante el Barco sobre todo porque “foi contra un equipazo que vai a pelexar por estar arriba”.





El técnico comentó que “ten unha importancia enorme porque nunca sabes como vai a responder o equipo no primeiro partido, pero os rapaces responderon moi ben”. El

preparador habló del estado del campo, “sei que o están tratando de arreglar pero era difícil xogar e foi un factor determinante. Era moi complicado dar tres pases seguidos”. Luisito dijo que fue un partido “emocionante” y que “defendimos ben o balón parado” y en cuanto al juego “fomos superiores”. “Estou súper contento para ser o primeiro partido. Gañar aquí é para estar satisfeito pese as baixas porque levamos unha pretemporada moi dura”.





El técnico espera ir recuperando efectivos y piensa solo en el siguiente partido ante el Paiosaco.