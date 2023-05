El futuro de Céltiga, Umia y Boiro, pendiente de una alianza arousana

Mañana domingo a las 18 horas se disputa la última jornada de liga tanto en el grupo de Preferente Sur como en el de la Norte. Son varios los equipos arousanos que se jugarán mucho en este último día. Tienen que ganar y esperar que les favorezcan resultados de rivales directos que, curiosamente, jugarán contra otros equipos arousanos. Es el caso del Boiro, que pelea por ascender a Tercera RFEF. También del Céltiga, que tiene la opción de acabar tercero y ganarse el billete de acceder a la Copa del Rey. Y del Umia, que se juega la permanencia.

En el grupo norte, el Boiro recibe al Atlético Coruña Montañeros. El equipo de Anxo Casalderrey tiene que ganar y esperar que sus vecinos del CD Unión Asados tumben al Betanzos. Los rianxeiros ya están descendidos, pero esperan competir y dar la sorpresa.

En el grupo Sur, las opciones de que se le abra la puerta de la Copa del Rey al Céltiga pasan por ganar en el Salvador Otero al Pontevedra B, segundo clasificado que ya no se juega nada, y esperar que el Juvenil de Ponteareas pierda en Barrantes ante el Umia. En este caso los isleños no necesitan pedir el favor a sus vecinos, ya que estos también están obligados por necesidad a forjar la alianza arousana.

El Umia tiene que ganar y esperar que el otro equipo del Concello, el Ribadumia, puntúe en su visita al campo del Areas. En caso de que los aurinegros no sumasen en A Lomba, al Umia ganando aún le quedaría la opción de que el Pontellas ganase en Valladares o de que perdiese el Villalonga en casa con el Arnoia, aunque habría que irse al avarage general para ver como quedaría la clasificación.

Los celestes se salvan si suman ante los ouresanos, que llegarán a San Pedro tras una semana muy dura y muy triste en lo emocional. Aún perdiendo, el Villalonga tiene muchas opciones de conseguir la permanencia.

Será por tanto una última jornada de nervios por los resultados, no solo de las elecciones municipales.