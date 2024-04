El Inelsa Asmubal gana en casa y depende de sí mismo para mantenerse

El Inelsa Solar Asmubal Meaño vencía en Coirón al Balonmano Fuentes Carrionas por 41-40. Un encuentro muy igualado hasta el último momento, en el que la ansiedad superó a las meañesas por momentos. “Fue un partido apretado pero conseguimos llevar la iniciativa, es verdad que no pudimos jugar con mayor ventaja en el marcador porque tuvimos muchos fallos en los lanzamientos y por eso no alcanzamos a romper el partido”, lamenta Juan Costas.

Lo cierto, es que las jugadoras salieron a dar lo mejor de si, dado que confiaban en que esta victoria firmase su salvación. Algo que no fue así ante las victorias de Palencia y Siero Deportivo.

“Las jugadoras se llevaron un chasco al ver los resultados, porque pensaban que con ganar este partido ya estábamos salvadas. Tienen ganas de que se acabe esta temporada porque está siendo horrible”, comenta Costas. A pesar de sumar los dos puntos, el Asmubal se encuentra empatado con el Siero (16 puntos), y solo uno por encima del Palencia, que sería el equipo que, hoy por hoy, descendería de categoría.



Las de Costas visitan el sábado al Tenerife, un rival complicado, y con una victoria o un empate, siempre y cuando no ganen Palencia y Siero, estarían salvadas. “A nosotras nos vale un punto porque tenemos el average, pero no pueden ganar Siero y Palencia, si gana uno no pasa nada, pero si ganan los dos, y nosotras no, descenderíamos”, explica Juan Costas, que deberá guiar al equipo a una victoria que vale la salvación.