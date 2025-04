El “Lega” conquista Vilaxoán

El CD Leganés se proclamó campeón de la cuarta edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup, el torneo internacional cadete que organizó el San Martín, al imponerse en la final al Real Betis por 1-0. Un gol de Adrián Blanco decidió el último partido de los 72 que se disputaron desde el viernes en Vilaxoán y el Manuel Jiménez, donde se reunieron 28 equipos llegados de diez diferentes Comunidades Autónomas, de Portugal y de Australia.

El Leganés accedió a la final al superar al SC Portugal en un partido cerrado, trabado y con pocas ocasiones. Acabó sin goles y se decidió en la tanda de penaltis, en la que el portero madrileño Tamayo, que fue designado como el mejor del evento, fue el protagonista al detener dos lanzamientos. Por su parte, el Real Betis se impuso al Val Miñor por 3-1 en un partido en el que los gallegos causaron una grata impresión, pese a encontrarse con dos goles en contra en los primeros diez minutos. Recortaron distancias en un libre indirecto dentro del área que transformó el delantero Pablo y rozaron el empate, pero al final sentenció el equipo sevillano.



En medio de un ambientazo en Vilaxoán, los dos equipos sub 16 de los clubes de Primera División brindaron una final de ritmo altísimo. Se jugó a fuego desde el primer minuto. Los béticos, con varios futbolistas en sus filas que integran la selección andaluza Sub 16, como Álex Molina (dorsal 20), Álvaro Castillo (6) o Francisco López (10), trataron de llevar más la iniciativa, pero el equipo pepinero plantó cara, cerró los espacios por dentro y se desplegó en ataque con verticalidad cada vez que pudo. Mediada la final, el Leganés, que cuenta en sus filas con el lateral derecho Ares Campanara, que hoy se incorpora en Alicante a la concentración con la Selección Española Sub 16, hizo hasta nueve cambios. Lejos de desorganizarse o bajar su intensidad, incluso mejoró y logró el tanto en una acción por la izquierda que remachó Adrián Blanco.

El campo vilaxoanés vivió un gran ambiente en las gradas ayer | Mónica Ferreirós



De ahí al final mantuvo el tipo, sin tener que encerrarse en su campo, y liderado por su capitán Javi García, que fue elegido como el mejor jugador de la final, se llevó el trofeo de campeón, tomando el relevo del Vitoria de Guimaraes.

El delantero del Betis Adrián VidIcan fue el máximo goleador del campeonato. Mención especial para los anfitriones del San Martín, que fueron segundos de su grupo y disputaron la fase Ameixa, en la que se impuso la Gimnástica de Torrelavega, mientras que el Salgueriños ganó la fase de consolación denominada “Centola”. De nuevo el torneo fue un éxito organizativo por parte del San Martín, con sesenta personas trabajando a destajo para que funcionase con buen engranaje.

El edil de Deportes Carlos Coira, el diputado provincial Marcos Guisasola y la madrina del torneo, Sara Gómez, acompañaron a la presidenta del club vilaxoanés, Laura Navia, en la entrega de premios. Betis y Cuatrovientos se llevaron “ex aequo” el premio a la mejor afición. Y el propio San Martín recibió el galardón de equipo revelación.