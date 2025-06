Llenar Burgáns, objetivo del CJ Cambados el domingo ante el Beluso

CJ Cambados y Céltiga se jugarán en las dos próximas semanas su ascenso a Tercera RFEF ante Beluso y Atios respectivamente. Finalmente serán tres los equipos del grupo II de Preferente los que den el salto de categoría, una vez que eliminaron a los cuatro representantes del grupo I en la primera ronda. El Céltiga tuvo que sufrir en A Lomba ante el Lalín, que llegó a nivelar la eliminatoria al ponerse 1-3 en la segunda parte, pero reaccionaron los de Luis Carro con los goles de Guille y Julio Rey, por lo que se sitúan a 180 minutos del ascenso.

La afición del Céltiga el pasado sábado en A Lomba / Gonzalo Salgado



El primer partido contra el Atios, que apeó al San Tirso coruñés, será este fin de semana en el campo de O Carballo. Y la vuelta dentro de quince días en el Salvador Otero, que ya estará disponible una vez finalizada la Illa Cup. Atios y Céltiga son dos rivales que se conocen a la perfección. En la liga regular los de Porriño ganaron 1-4 en A Illa en la primera vuelta. Y en la segunda, el Céltiga le devolvió la moneda al vencer 0-1, dando un paso de gigante para asegurar la segunda plaza.



En el caso del CJ Cambados, curiosamente empezó esta temporada en partido oficial en Burgáns ante el Beluso, que le sorprendió al vencer 1-2. Y este domingo a las 19 horas jugará su último partido como local ante el mismo rival, ya que la vuelta será en el campo de As Laxes, al hacer valer el Beluso su mejor clasificación en liga, tercero. Hace un año los de Bueu se jugaron el ascenso a Preferente ante el San Martín también en una doble eliminatoria de la que salieron ganadores. Ahora vuelven a cruzarse con un equipo arousano en su reto de encadenar otro ascenso y plantarse por prinera vez en su historia en Tercera.

La afición del Cambados está volcada con su equipo ante la posibilidad de volver a Tercera 27 años después / Gonzalo Salgado



El CJ Cambados despachó con solvencia al Negreira, subcampeón del grupo I. Fue un 3-0 en el global. La afición en la vila do Albariño está muy ilusionada y enganchada al equipo, que en liga fue capaz de vencer en As Laxes, donde se resolverá el ascenso, por 0-1. “Xa nos coñecemos. Eles son un rival duro e están igual de ilusionados que nós. Será unha eliminatoria que pode gañar calquera”, reconoce el presidente cambadés Eladio Oubiña. “Queremos encher Burgáns este domingo. O pobo está mobilizado e afección de Cambados cando hai que apoiar sempre responde”. Los jugadores que entrena Pénjamo no estuvieron solos el domingo en el García Calvo. Fueron doscientas las personas que viajaron para animar al equipo, entre ellas el alcalde Samuel Lago y la concejala de Deportes Noelia Gómez. También la líder de la oposición, Sabela Fole.



Hace 27 años que el CJ Cambados no está en Tercera. Aunque no era el objetivo a principio de temporada, la ilusión está desbordada. Eladio Oubiña explica que retrasaron el horario a las 19 horas el domingo para facilitar la mayor presencia posible de aficionados, dada la coincidencia con el día de comuniones y la fiesta del Tinto de Barrantes. Pénjamo recuperará a Jacobo Millán y Álex Fernández, que cumplieron sanción, mientras que el Beluso no podrá contar con los expulsados Santi Bouzón y Álex Jardi.