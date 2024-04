Luciano González: “El mérito es de los chicos, da gusto verlos jugar”

El Villalonga de Luciano González ya es oficialmente un equipo de Tercera RFEF. Un premio a una temporada impecable en la que tanto jugadores como cuerpo técnico han dado lo mejor de si. “Estamos muy contentos, ya que al final conseguimos algo que es muy difícil y que los jugadores se merecían después del sufrimiento del año pasado y de todo lo que han trabajado esta temporada”, destaca Luciano.



Un sentimiento difícil de explicar que los futbolistas compartieron con la afición en San Pedro. “Se llenó el campo, ya había un ambiente de otra categoría. Incluso tuvimos que esperar media hora en San Pedro y nadie se movió de allí”, cuenta el entrenador. Lo cierto es que Vilalonga se convirtió en una fiesta muy merecida luego de una temporada brillante. “Estoy muy feliz por ellos, al final lo que hay que valorar es el trabajo que han hecho durante toda la temporada. Es muy difícil ganar en esta categoría, y hacer siete victorias seguidas es una locura que solo se consigue con trabajo”, destaca el técnico. “Hay comentarios de que el equipo gana ya por dinámica, y eso no es así. Al final gana porque los chicos se lo curran como campeones, da gusto verlos trabajar y jugar”, sentencia.



Del mismo modo, el entrenador ha querido dejar claro que el Villalonga es su prioridad. “No he tenido ofertas ni tampoco me paré a pensar en ello. No me preocupa mi futuro, se analizará con lo que venga. Yo estoy contento y feliz aquí, pero seguir no depende solo de mi. Si quieren que me quede, estaré encantado porque el Villalonga es mi primera opción. Somos una familia.”, recalca Luciano.

Los últimos partidos



A pesar de ya estar ascendidos, al equipo todavía le quedan cinco partidos por disputar y conseguir también el título de campeones. “Vamos a competir lo que queda, nadie va a bajar los brazos porque sería una falta de respeto a los demás rivales dejarse ir”. “Vamos a seguir con la misma dinámica para poner la guinda del pastel. Siempre les comento que hay que quedar campeones porque de los segundos no se acuerda nadie”, resalta Luciano González.