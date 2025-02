Nace o primeiro equipo de remo inclusivo no Barbanza

O centro do Club de Remo Cabo da Cruz acolleu este venres a presentación do novo equipo inclusivo de remo da agrupación. O acto contou coa presenza do presidente do Club, Luís Piñeiro, e o seu director deportivo, Gustavo Vázquez, así como o director xeral de Amicos, Xoán España, e a directora de Relacións Institucionais de Jealsa, Margarita Hermo, entidade patrocinadora.



O equipo, formado por deportistas da agrupación e por varios/as integrantes da entidade boirense, convértese así no primeiro equipo inclusivo a nivel comarcal e un dos poucos que existen a nivel nacional na disciplina de remo.



Así, os encargados de comezar coa presentación foron os mozos e mozas de Amicos que pertencen ao club. Carolina quixo “agradecer ao Club de Remo Cabo da Cruz por iniciarnos neste deporte. Este club é moi importante para Cabo, pero tamén o é para Amicos”, ao que Macarena engadiu que “este domingo participamos no campionato galego e queremos invitar a todo o mundo a que veña a vernos”.



Pola súa banda, Miguel falou da súa experiencia “nestas semanas que levamos adestrando con Gustavo, que nos deu caña para o campionato, e estanos gustando moito”.



Neste senso, o presidente do Club de Remo Cabo da Cruz, Luís Piñeiro, sinalou que “estamos moi contentos con esta iniciativa inclusiva. A idea partiu de Gustavo, o noso director deportivo, que quixo dar outro pasiño máis na forza social deste Club de Remo. Estamos nun bo momento, e a medida que medramos hai que ir buscando outras vías para fomentar o deporte e chegar a distintos colectivos, e paga a pena xa só escoitando como falan eles e o contentos que están”.



Margarita Hermo destacou que “Dende Jealsa, e do noso programa de RSC We Sea, estamos moi contentos que isto se poña en marcha. Apoiamos a ambas entidades, e que se unan nun proxecto tan bonito como é levar o remo e o Campionato Galego a unha tripulación de persoas con discapacidade é moi satisfactorio para todos”.



Tamén incidiu en que “como ben indicou Piñeiro, o deporte axuda a medrar como persoas, e como di o lema de Amicos, aquí somos persoas que apoiamos a persoas, así que dende Jealsa só darlle a noraboa ao Club de Remo por ser pioneiros con esta iniciativa, e sobre todo aos remeiros e remeiras de Amicos, que estamos seguros que o domingo van desempeñar un papel moi importante”.



“Animamos a todos a que se acheguen o domingo ao pavillón da Cachada a animar neste campionato galego que traerá a moitísimos deportistas a Boiro, a máis de mil, que participan neste deporte que, aínda que é minoritario, cada vez practican máis persoas”.



Pola súa banda, durante a presentación, Xoán España reiterou o agradecemento de Amicos “ao Club de Remo Cabo da Cruz por acollernos na súa casa e abrirnos as portas. Isto é sinal de que entre todos construímos unha sociedade diferente e que pensa en todos e todas e, por conseguinte, lles da oportunidades a participar”.



“Esta práctica non só é excelente, tamén é admirable porque xurdiu de club. Isto é unha mostra de como a base da sociedade quere facer cousas e estimula iniciativas inclusivas. Tamén quero agradecer a Jealsa a súa vontade, porque cando llo comentamos xa foi un si inmediato. Isto é mostra de que as cousas van cambiando e imos facendo as cousas mellor”.



O director xeral rematou afirmando que “para Amicos significa moito este xesto, o que representamos coa restauración de dúas gorgonias apadriñadas por Jealsa e o Club de Remo, como mostra de que o compromiso coa diversidade vai calando. Grazas ao club por seguir sendo exemplo da incorporación de distintos colectivos neste deporte”.