Paula Suárez, del CX Fontecarmoa, se proclama campeona gallega Sub 18

Padrón fue el escenario de los Campeonatos Gallegos de ajedrez, celebrados los últimos días en el Hotel Scala, donde se dieron cita un total de 130 ajedrecistas de todsa Galicia. El Club Xadrez Fontecarmoa estuvo representado por una decena de deportistas en las categorías sub 8, sub 14 y sub 18 que se llevaron a cabo. Después de cuatro días de competición, el balance del club vilagarciano se saldó con dos podios femeninos en sub 18.



En dicha categoría juvenil, Paula Suárez realizó un gran torneo en su primer año en la categoría, finalizando séptima de la general y proclamándose campeona gallega femenina. Su compañera Irene Diz, todavía cadete, se alzó con la plata con una meritoria octava plaza del cuadro. En la misma categoría, Luca Rey fue decimoctavo, mientras que Brais Lorenzo ocupó el puesto 24º y Marcos Conde el 25º.



En la categoría sub 14, Aarón Gómez acabó en el puesto vigésimo noveno, mientras que Gael Czarnecki fue el 45º de entre un total de 60 jugadores participantes. La representación del Fontecarmoa en Sub 8 tuvo a Alvaro Freijeiro a punto de alcanzar el podio, solo medio punto lo separó de los metales al finalizar octavo. Liam Puceiro acabó en la vigésima posición y Darío Fernández fue vigésimo sexto.



Durante el próximo período vacacional, el de Semana Santa, se disputaran en el mismo escenario resto de categorías en el Campeonato Gallego. Serán en las categorías de sénior, veterano, femenino, sub 16, sub 12 y sub 10.