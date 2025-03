Paula Suárez: “Al final de una partida de ajedrez, no soy capaz de pensar, me siento súper cansada”

Paula Suárez comenzó a los cinco años en el mundo del ajedrez. Desde entonces, se ha convertido en una de las grandes promesas del deporte arousano, no solo en los tableros, sino también en los campos de fútbol, defendiendo actualmente los colores del Umia.

¿Cómo compagina el mundo del ajedrez y el fútbol?

La verdad es que es bastante complicado, porque entreno todos los días ajedrez y tres días a la semana fútbol, más luego los partidos. A lo que hay que sumar que estoy haciendo segundo de Bachillerato.

Se le acumulan las tareas...

Sí, pero estoy acostumbrada. Desde pequeña siempre hice muchas actividades y tenía las tardes ocupadas, entonces me acostumbré a tener que hacer varias cosas en un mismo día.

¿Qué deporte le llamó primero la atención?

Empecé primero con el ajedrez por mi hermano y mis padres. Luego le pedí a mis padres meterme en fútbol porque me llamaba más la atención.

Si le hiciesen elegir a día de hoy, ¿sabría por qué deporte tirar?

Supongo que en estos momentos tiraría más por el ajedrez, pero porque destaco más, no porque me guste más.

En ajedrez ya llegó a disputar campeonatos internacionales, ¿qué sacó de esas experiencias?

Un punto muy importante para mí, que me hizo decantarme más por el ajedrez, es que conoces a un montón de gente afín. También el poder adaptarme a cosas nuevas.

¿Se esperaba llegar a estos niveles cuando empezó con los tableros?

No. Empecé desde pequeña y con cinco años jugué mi primer gallego. Me había gustado mucho porque en ese momento eramos pocas las que jugábamos al ajedrez, y yo había quedado de segunda o tercera y me había hecho muchísima ilusión. Pero realmente nunca pensé que me llegaran a invitar al Campeonato del Mundo o estar en la élite. Era mi objetivo, porque me esfuerzo muchísimo, pero no me lo imaginaba.

Fue campeona de España, ¿qué sintió en esa partida?

Pues realmente es difícil de explicar, porque en ese momento estaba también una jugadora ucraniana, ya que podían jugar campeonatos nacionales, y me ganó en un desempate, pero yo no lo sabía y simplemente salí de la partida llorando porque veía lo lejos que había llegado. Al final la invitada al campeonato del mundo fui yo porque ella no podía representar a España. Siempre tuve ese objetivo y fue muy bonito.

¿Qué cree que es lo más difícil para destacar en el ajedrez?

Diría que llevarlo bien psicológicamente. Yo desde pequeña me ponía muy nerviosa en las partidas. En la vida en general no soy muy nerviosa, pero en las partidas sentía esa presión de tener que ganar. Tengo estado en partidas y tener que ir al baño a vomitar porque no podía de los nervios. Hay muchos psicólogos deportivos en el ajedrez porque tienes que aguantar muchas horas y la cabeza te puede jugar malas pasadas.

¿Ha conseguido a día de hoy dominar esa parte?

Sí. Actualmente sí, y creo que es lo que más me ha ayudado a triunfar.

Actualmente hay gente que aún discute que el ajedrez se considere un deporte, ¿qué les diría?

Realmente lo que les explico es una comparación entre ajedrez y fútbol. En el fútbol te puedes cansar físicamente, y también psicológicamente claro, pero yo cuando acabo las partidas de ajedrez no soy capaz de pensar, me siento súper cansada. Hay gente que dice que es solo mover piezas, pero no, yo estudio más para ajedrez que para el instituto y la gente alucina. Es igual que todos los deportes, pero no ves cansancio físico.

¿Qué valoración hace de su trayectoria en el ajedrez?

La verdad es que no me puedo quejar. Trabajo duro y voy sumando metas. Mi objetivo ahora es conseguir un podio en el Europeo, pero siento que si no llego, estaría satisfecha con todo el trabajo.

Y en el Umia, ¿cómo lleva la temporada?

Fue un poco difícil. Yo me cambié del que era el Viajes Interrías al Umia porque un ex entrenador mío, Luis Treviño, me llamó y me convenció el proyecto. Somos todas bastante jóvenes, no están saliendo las cosas como esperábamos pero creo que es algo más mental, pero ahora estamos algo mejor.

¿Sienten mucha presión por las últimas jornadas?

Es mejor gestionar todo un poco antes e implicarnos ya. Es una cosa que hablamos mucho con el entrenador.

¿Se ve manteniendo el nivel en los dos deportes a largo plazo?

Espero que sí. Es mi idea, pero mi vida el año que viene cambiará bastante porque iré a la universidad. No sé lo que va a pasar. Siempre me he adaptado. Quiero mantener el título de campeona de España y si es posible, ir al Mundial.

Paula Suárez llegó al Umia procedente del Viajes InterRías FF y de la mano de LuisTreviño / Gonzalo Salgado

“La nominación me hizo darme cuenta de lo que conseguí”

Paula Suárez está nominada a Mejor Deportista de Vilagarcía, al lado de deportistas como Bouzas, Fontán, Yago Vicente u Óscar Marcos. Un reconocimiento que hizo que la joven comenzase a ser consciente de la importancia de sus logros.

Está nominada a mejor deportista vilagarciana del año, ¿qué significa para usted?

La verdad que no me lo esperaba. Para mí es muy importante porque es la primera vez que me mencionan en una gala. Para mí fue una alegría tremenda ver que la gente también reconoce este deporte.

Tiene al lado a personalidades como Jéssica Bouzas o Jose Fontán, ¿refuerza la moral ver a donde está llegando?

Sí. Muchas veces cuando voy a los torneos y gano, en ese momento no soy consciente de la importancia que puede tener para el resto de la gente. Ahora al ver que los demás se fijan, también me ha hecho reflexionar sobre todo lo conseguido hasta ahora.