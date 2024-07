A tus pies, Jéssica: Bouzas reina en Wimbledon y destroza la actual campeona

Jéssica Bouzas sigue haciendo historia consiguiendo su primera victoria ante una jugadora top 10, y su primera victoria en ronda final de un Grand Slam. Se trata de la victoria más importante de su carrera, y ded uno de los momentos más importantes de su vida.

En esta ocasión, la tenista vilgarciana ha levantado a toda la pista central de Wimbledon al vencer en dos sets (6-4, 6-2) a Vondrousova, la actual campeona. Una brillante actuación bajo la atenta mirada de más 15.000 espectadores, entre los que se encontraba Anabel Medina, seleccionadora española.

La vilagarciana empezó muy bien, ganando por 6-4 el primer set. La actual campeona comenzó a hacerle daño en el saque, poniéndose por encima de Bouzas, que supo rehacerse y haciéndole muchísimo daño con el revés. De nuevo, Bouzas dejó grandes sensaciones en la pista central. "Gracias por este ambiente, gracias a todos los que habéis venido. Estaba ante una gran jugadora, pero me he sentido como en casa, me he sorprendido a mi misma", afirma Jéssica.

"He estado trabajando para ello y ahora queda disfrutar", señala. La naturalidad y la simpatía de Bouzas conquistó al público de la pista central, demostrando así el carisma de la vilagarciana dentro y fuera de la pista.