La plantilla que quiere acallar a su community y hacer historia

Umia y San Martín, los dos primeros clasificados del grupo V de Primera Autonómica, despiden mañana el año 2023 al adelantar al sábado sus partidos de la penúltima jornada de la primera vuelta. En Barrantes, el equipo de Sergio Martín recibe a la Atlántida Matamá a las 19 horas. El Umia es líder destacado con 31 puntos, cinco de ventaja sobre su rival, tercer clasificado, y va lanzado hacia el ascenso para llegar al año de su centenario en Preferente.



En Vilaxoán, el San Martín recibe al Val Miñor a las 17:30 horas. El equipo que entrena Lino González acumula cinco jornadas sin perder y aunque su objetivo inicial era lograr la permanencia sin pasar apuros, a punto de llegar al ecuador de liga está metido de lleno en la igualada y abierta pelea por ascender (entre el San Martín y su rival de mañana, que es octavo, solo hay 3 puntos de diferencia).



Hace más de treinta años que el San Martín no juega en Preferente. En el club no ocultan su ilusión por la buena marcha del equipo, pero mantienen “los pies en la tierra”, sabedores que la plantilla es muy joven. Javier Soto, director deportivo, y Lino González diseñaron un equipo de 23 futbolistas, de los cuales 18 son sub 23. Son habituales en las alineaciones jugadores en su primer o segundo año sénior de la propia cantera rojilla, como Damián, Vázquez, Hugo Abalo o Víctor, y llegados de la cantera del Arosa, como son los casos de Abel, David Barcala o Samu Manteiga. Este último todavía es juvenil.



El club que preside Laura Navia está saneado y cuenta con una directiva muy comprometida en la que Jorge Soto es la persona polifacética que además de ser el responsable de la cantera, de los torneos y de realizar diferentes gestiones con el Concello, es también el community manager que azuza, reta y motiva a la plantilla en las redes sociales con buen humor. “Tengo un pique sano con los jugadores, hay que meterles caña y bajarlos de la nube cuando se creen los reyes del mambo”, explica. “Son muy jóvenes y eso tiene cosas buenas y no tan buenas”.



Tras ascender, el San Martín estuvo gran parte de la temporada pasada a tiro de play-off, pero se le escapó la opción al dejarse puntos con los equipos de abajo. “Es algo que nos suele pasar”, debido a esa falta de experiencia y madurez a nivel mental en los futbolistas. “Todos somos conscientes de que tenemos una bonita oportunidad y estamos ilusionados en el club, pero también sabemos que hay mucha igualdad y la categoría es complicada”, reconoce el directivo.



Al final de la liga, los dos primeros clasificados ascenderán de forma directa, mientras que el tercer y cuarto clasificado jugarán una eliminatoria para dirimir la otra plaza de ascenso.