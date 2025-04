La RC Soccer Cup arranca este viernes con una jornada maratoniana de treinta partidos

La cuarta edición de la Ramiro Carregal Soccer Cup arranca este viernes en los campos de Vilaxoán y Manuel Jiménez con la disputa de un total de treinta partidos de la fase de grupos del evento internacional Sub 16 que organiza el San Martín. A las 9 horas abren fuego los duelos Ural vs Diocesano y TSK Roces vs Salgueiriños. Habrá fútbol de manera ininterrumpida hasta más allá de las 22 horas de la noche y ya entrarán en liza los 28 equipos participantes que llegan de diferentes partes de Galicia, España e incluso Portugal y Australia, destacando la presencia del Sporting de Lisboa y del Western Sydney Wanderers.



Se espera un nivel deportivo alto, con equipos como Real Betis o Leganés que llegan en sus filas con jugadores internacionales en categorías inferiores con la selección española. La nómina de favoritos a suceder en el trono al Vitória de Guimarães es amplia, ya que en los siete grupos figuran cabezas de serie como Celta, Deportivo, Valladolid o Antiguoko, club vinculado al Athletic Club, al margen de los citados Betis, Leganés y Sporting de Portugal, y sin olvidar a otros equipos que ocupan puestos de privilegio en las ligas de División de Honor de sus comunidades autónomas, como Badalona, segundo en la máxima división catalana, o Parquesol, tercero en Castilla y León.



Desde la organización apuntan que la igualdad será máxima y son muchos los candidatos a jugar el domingo las semifinales por la mañana.



Se espera también un gran ambiente en ambas instalaciones durante todo el fin de semana, con centenares de aficionados que llegarán de diferentes puntos de España, puesto que hay diez comunidades autónomas representadas en la competición. El sábado por la mañana se completará la fase de grupos y por la tarde comenzarán las eliminatorias, tanto en la fase por el título, denominada Mexillón, como en las dos de consolación por niveles, “Centola” y “Ameixa”. La gran final del torneo será el domingo a partir de las 17.15 horas.



El torneo de élite Sub 16 que volverá a mostrar su cara solidaria, puesto que la organización realiza una recocida de material de higiene para niños (pañales, toallistas, cremas, gel, champú, leche...) que serán entregadas a la ONG Fundación Amigos de Galicia.