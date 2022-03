Recital del Kenpo Vilagarcía

El Club Kenpo Vilagarcía regresó del Campeonato de España celebrado en Granada con un cuantioso botín de medallas, demostrando su absoluto dominio un año más en el Nacional y el potencial de sus competidores tanto sénior como de categorías inferiores. Fueron un total de once los representantes del club que formaron parte de la Selección Gallega. Pedro Muñoz Fole se colgó cuatro oros al ganar en todas las modalidades en las que compitió, además hizo una magnífica labor como coach del equipo en combate con sus compañeros. Ganó en Kata, Armas, Combate Semikenpo y también en su debut en Fullkenpo -80kg (pleno contacto), al vencer al actual campeón mundial Jesús Ibañez.



Ricardo Ramos, que recibió el premio como mejor deportista sénior masculino del anterior Nacional celebrado en Guadalajara en noviembre, se hizo con el oro en Defensa Personal Masculina y Defensa Personal Mixta, además de la plata en Kata, en una final muy disputada ante su compañero Pedro. Ambos, junto su compañero Iván Parada de Ribeira, hicieron un tercer puesto por equipos, un gran resultado porque no pueden entrenar juntos.



Irene Castro fue oro en defensa personal mixta y Ricardo Lages, plata en kata de armas y bronce en Kata. Pablo Muñoz Fole, tras dos años alejado del tatami, volvió a lo grande en su debut en sénior, ya que se hizo con el oro en semikenpo -72 y con bronces en Fullkenpo -72kg y Submission -72kg, siendo el primer deportista del club que participa oficialmente en esta modalidad. En categoría sub 21 Pablo García ganó en Kata y fue plata en Armas, mientras que Sócrates Agudo fue bronce en Kata.



En júnior, Sergio Alba, que venía de ser campeón de España cadete, no falló y se hizo con los oros en Kata y Armas, con el bronce en semicontinuo en -61kg.



El cadete Juan Rodríguez Alcalde volvió con cinco medallas. Fue oro en combate semikenpo +70kg, oro en Defensa Personal, plata en kata y bronce en Armas y combate continuo +70kg. Muy destacado fue también el papel de Martín Pintos Gutierrez en su primer Campeonato de España en categoría cadete. Formó pareja con Juan Rodríguez, haciéndose ambos con el oro en Defensa Personal, también consiguió la plata en Semikenpo +70kg y el bronce en semicontinuo +de 70kg.



Por último, el pequeño de la expedición Damian Murga Loroño, en su primer Campeonato de España en categoría Juvenil se hizo con dos bronces en las modalidades de Kata y Kobudo.



Mario Hermo Alonso estuvo una vez más como árbitro nacional, posiblemente su última tarea en esta faceta, explica, ya que priorizará dirigir a sus pupilos en competición, “algo muy necesario para poder empujarles hacia delante en cada momento”.



Desde el club agradecen la “grandísima ayuda” de los padres por su implicación “para que el equipo funcione, ya que hacen una labor impresionante, antes durante y después en todas las tareas que se necesitan”.



El Club Kenpo Vilagarcía ya trabaja para ser anfitrión del Campeonato de España de Clubs 2022, con el objetivo de celebrarlo en Vilagarcía en el mes de noviembre. Sin duda sería una magnífica noticia para la entidad, que lleva años cosechando éxitos tanto a nivel nacional como internacional.