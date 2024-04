El Ribadumia “no piensa en el descenso” y mira al derbi

El Ribadumia recibe mañana a las 17:30 horas en A Senra al líder de la clasificación, el Villalonga. Un derbi que llega en un momento muy complicado para los de Dani Fernández, que se encuentran decimoterceros con 33 puntos, por lo que una nueva derrota podría poner todavía más en riesgo su permanencia en la categoría de cara a la próxima temporada. Con una situación totalmente opuesta llega el Villalonga de Luciano González, que es líder con 61 puntos, once por encima del segundo, el Céltiga. Los locales se encuentran al borde del descenso, y es que su principal perseguidor, con el que se encuentra empatado a puntos, el Antela, lleva una victoria más en los últimos cinco partidos (tres frente a dos).



“Los jugadores están motivados, porque los derbis motivan más”, destaca Dani Fernández. Sin duda, los aurinegros deberán de mantenerse concentrados si quieren pasar por encima del equipo que más goles a favor lleva de toda la competición (56). “La segunda parte en Redondela, a pesar de que perdimos, nos hizo ver que podemos ganar a cualquier equipo”, comenta el técnico del Ribadumia. Ante la situación que atraviesa el equipo, Dani Fernández asegura que “por ahora no piensan en el descenso, si no en ganar y sumar puntos”.

“El mejor equipo”



La indescriptible temporada del Villalonga lo coloca casi en Tercera RFEF, además de ser el conjunto más alabado por todos sus rivales. “Nos enfrentamos al mejor equipo de la competición, pero tenemos la suerte de que los pillamos en un punto de la temporada en el que no están como estaban al principio”, comenta Dani Fernández.



Un alto nivel difícil de mantener durante toda la temporada, que ha llevado a los de Luciano González a flaquear su dominio de victorias. En los últimos cinco partidos, los líderes suman tres victorias, una derrota y un empate. Por lo que llegan al derbi con ganas de reencontrarse con la victoria, después de dos jornadas en las que no han conseguido sumar tres puntos. La victoria para Ribadumia también supondría un “chute de moral”. "Ganar no solo supondría tres puntos muy importantes, porque cuanto antes consigas los puntos para la permanencia, más tranquilo te quedas, si no que sería también un toque de moral para los jugadores", señala Fernández.