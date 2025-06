Roberto Pazos: "Todo lo que está pasando es un regalo para mí”

El último partido que jugó el CJ Cambados en Tercera División fue el 17 de mayo de 1998. Un 0-5 contra el Compostela B en Burgáns. Fue el día en el que debutó Roberto Pazos en los locales, que tenía entonces 16 años. En los santiagueses hizo un hat-trick Changui en un equipo en el que había futbolistas como Pablo Coira, Rodri Veiga, Gelucho o Roberto Feáns. A la temporada siguiente el propio Pazos se fue al equipo juvenil santiagués, aunque ya formó parte del filial.



“Recuerdo perfectamente el debut. Entré iniciada la segunda parte con 0-4, el partido estaba roto y tuve bastante trabajo. El gol me lo metió Changui. Nuestro entrenador era Seso Millán, que hizo debutar a muchos juveniles, rozando incluso la alineación indebida”. Ese equipo juvenil, dio el salto de categoría y fue campeón gallego.

Equipo juvenil del CJ Cambados hace 27 años. Arriba de izquierda a derecha:Álex, Alberto, Jurjo, Machu, Rodri, Manuel y Pazos: Abajo: Edu Charlín, Chispi, Jacinto, Beni y Vicente



El primer equipo, sin embargo, descendió como colista y desde entonces no ha vuelto a Tercera. “Fue una temporada mala en lo deportivo y en lo económico”, recuerda Pazos. Han pasado 27 años desde entonces, en los que el CJ Cambados ha estado peregrinando por los campos de Preferente (14 campañas), Primera Autonómica (12) e incluso un año en Segunda hace una década. A sus 43 años, el guardameta cambadés dispone ahora de la oportunidad de devolver al equipo a la categoría nacional, en la que se estrenó siendo muy joven, dando inicio a una larguísima carrera bajo palos que le ha traído de vuelta a Burgáns esta temporada.

Formación del CJ Cambados en Barreiro en su última temporada en Tercera División, la 1997-1998



El equipo amarillo está a 180 minutos (si no hay prórroga) de algo que nadie imaginaba hace unos meses. El domingo en Burgáns (19 horas) ante el Beluso comienza el primero de los dos asaltos definitivos. “No contaba con esto, el equipo estaba hecho para salvar la categoría e intentar mejorar la clasificación del año pasado”, explica Pazos. “Pero al cambiar el formato e introducir el play-off se dieron las circunstancias para estar aquí y poder soñar”, reconoce ilusionado el futbolista.



El CJ Cambados apeó al Negreira, segundo del grupo I, en primera ronda con cierta solvencia. “En el primer partido empezamos algo nerviosos porque tenemos gente sin experiencia en este tipo de eliminatorias. Pero en la segunda parte nos soltamos y el 2-0 fue un resultado corto”. El pasado domingo en el García Calvo, el CJ Cambados se volvió a imponer (0-1). “Fuimos con un resultado bueno, sufrimos en los primeros veinte minutos, aguantando el chaparrón, pero a la contra ya se vio en la primera parte que les íbamos a hacer daño”.



El segundo rival también es un invitado inesperado en el play-off, ya que el Beluso es un recién ascendido que ha estado toda la liga en los puestos de cabeza. “Es un rival rocoso, de los menos goleados de la liga, sabemos a lo que nos enfrentamos y es muy importante hacer un resultado bueno en casa para ir a su campo a defenderlo”. El portero cree que la eliminatoria ante el Beluso está abierta y no hay favorito.

Roberto Pazos también nota que la afición está entregada al CJ Cambados. “Entre los chavales de la base, sus padres y la masa social que hay, que ha ido enganchado a más gente, ahora mismo tenemos mucha gente en el campo. Incluso fuera, porque el otro día en Negreira había unas 250 personas de Cambados. El ambiente y el apoyo se nota muchísimo”. Sobre el posible lleno el domingo e Burgáns, el veterano portero está seguro que “habrá un ambiente, como mínimo, como el día del Negreira”.



Pazos no dará marcha atrás a su decisión de colgar los guantes al final de la temporada, sea cual sea el desenlace. “Vine a cerrar el círculo. Todo lo que está ocurriendo este año para mí está siendo un regalo. Me encuentro bien, sin problemas de lesiones y muy motivado, pero no hay una vuelta atrás. Soy consciente de la edad que tengo y de mis limitaciones físicas”.



Roberto Pazos, con mucha experiencia en diferentes clubes, explica que la gran temporada del CJ Cambados no es fruto de la casualidad, sino de años trabajando en un proyecto de continuidad. “El club no da palos de ciego. Sabe lo que ficha, jugadores que vienen a sumar y de calidad humana. No hay una alta capacidad económica, pero el club es cumplidor. Además hay un grupo muy unido desde hace años, incluido el cuerpo técnico”. Como consecuencia de mantener esta línea los últimos años, con un cuerpo técnico de la casa, y el buen trabajo de la directiva que preside Eladio Oubiña, el Cambados está viviendo semanas mágicas.