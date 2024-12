La sexta seguida pasa por lidiar con la juventud y energía del Gran Peña

El Arosa recibe mañana al Gran Peña en A Lomba a las 17 horas en busca de su sexta victoria consecutiva. Llega una de las grandes revelaciones del primer tercio de liga. Los vigueses, tras desvincularse del Celta, hicieron un proyecto austero en lo económico y marcado por la juventud, con una plantilla en la que hay 17 jugadores en edad sub 23. Estaban en todas las quinielas en verano para sufrir por mantener la categoría, pero se presentan en A Lomba séptimos y con 20 puntos, 11 de ventaja sobre el descenso.



Martín Blanco, que ya fue jugador y entrenador del Gran Peña, tomó las riendas del proyecto tras entrenar en la India, Emiratos Árabes y Kuwait, además de dirigir al Valladares en Preferente. La directiva apostó por un técnico de la casa, conocedor del club. Y de momento las cosas está saliendo mejor de lo esperado. “A nosotros también nos sorprende. Nuestro objetivo es salvarnos y sabemos que tenemos que llegar a los 40 puntos. Sólo tenemos la mitad y queda mucho trabajo por delante”, dice el técnico. “No contábamos tener tantos puntos a estas alturas. No digo que hayamos tenido suerte, pero hemos ganado puntos al final de los partidos que en otro momento pueden caer de otro lado”.



De la plantilla de la temporada pasada, que fue segunda y llegó a la última eliminatoria del play-off ante el Salamanca, sólo queda Breo Sio. Al margen de los que dieron el salto al filial celeste de Primera RFEF, el resto de jugadores que pertenecían al Celta encontraron acomodo en equipos de Segunda y Tercera RFEF. A Vilagarcía llegaron Álex Vila, Samu Santos y Jose Rivera. La desbandada obligó a hacer una plantilla nueva con poco dinero.



“Por filosofía y necesidad económica apostamos por jugadores jóvenes”. El Gran Peña fichó chavales que vienen de División de Honor Juvenil como Mbia y Pablo Temperán (Coruxo), Edu González (Choco) o Mateo Aguayo y Dani Rosas (Val Miñor). Todos ellos están teniendo muchos minutos y Rosas está siendo uno de los destacados, ya que lleva 6 goles. “Para nosotros son jugadores que tienen que ser diferenciales, la mayoría de los equipos no los conocen”, y esa es la baza con la que juega el Gran Peña. Sólo el portero Andrés, Toni Armada, Odilo, Cantero, Javi Alonso y e Iván Capelo no son su 23, aunque son futbolistas cuya experiencia les ha curtido más en Preferente que en Tercera.



El Gran Peña empezó siendo un equipo que basaba su idea en la solidez defensiva. “Al principio nos sometían bastante y nos defendíamos de forma solidaria”, explica su entrenador. “Pero poco a poco hemos ido evolucionando y tenemos más iniciativa con la pelota”. Si bien, la mayor virtud del Gran Peña es que “tenemos mucha energía”. Martín Blanco sabe que esta aflora especialmente “cuando llegamos vivos a los últimos minutos”.

"Partido dificilísimo"

Fuera de casa fue capaz de ganar en Somozas y Sarria. Ahora el reto es hacerlo en A Lomba. “Es un partido dificilísimo”, reconoce Martín Blanco. “Junto a la UD Ourense, el del Arosa es probablemente el proyecto más potente de la categoría. Es un equipo de mucho nivel, con calidad y jugadores contrastados, algunos jóvenes pero con cierta trayectoria”.



En su última salida, el Gran Peña perdió 2-0 en O Couto. “Allí se vio que no estamos preparados todavía para competir contra estos rivales, pero esperamos mejorar en Vilagarcía y ver que nivel somos capaces de dar”. Los vigueses llegan con poco que perder y mucho que ganar. “Tenemos que estar muy concentrados, haciendo ayudas y siendo muy comprometidos. Además de ser rápidos en la circulación y en las transiciones”.



El Gran Peña se presentará en A Lomba con la baja del central Odilo, que ya se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular.

Ganas de A Lomba

El Arosa sólo ha jugado un patido en A Lomba en el último mes y medio, debido al calendario y al aplazado contra el Boiro que se ha trasladado al día 4 de enero. La afición tiene muchas ganas de ver a su equipo, que en el último partido en casa superó claramente al Valladares por 3-0. El partido de mañana ha sido declarado medio día de ayuda al club, en sustitución del aplazado ante el Boiro. Todos los socios que ya pagaron el suplemento de 5 euros del derbi podrán usarlo en este encuentro. La entrada para los no socios es de 10 euros en Preferencia y 15 euros en Tribuna. Se espera buen ambiente dada la buena racha del equipo arlequinado.