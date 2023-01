El Viajes InterRías busca la machada ante el líder

El Viajes InterRías FF recibe esta tarde en San Pedro (16:30 horas) al líder de Segunda RFEF, el Club Esportiu Europa. Primer partido en la corta historia de las de Sanxenxo ante un rival catalán, cuya sección femenina echó a rodar a principios en 2001 y durante estas dos décadas ha militados prácticamente siempre en Primera Nacional o Segunda División.



Las barcelonesas se presentan en Vilalonga con 29 puntos tras 9 victorias, 2 empates y solo 1 derrota. Mantienen un particular pulso con el Pradejón por el primer puesto, que otorga el ascenso directo. En sus filas destacan la experiencia de jugadoras con pasado en categorías superiores, además son varias las que han pasado por las canteras del RCD Espanyol y FC Barcelona. La centrocampista Andrea Portas, con 8 goles, es la máxima artillera de un equipo que ha logrado dejar su portería a cero en siete de sus doce partidos.



“Es un equipo práctico que se adapta al rival y maneja diferentes alternativas de juego”, advierte el técnico local Luis Treviño. “Está muy trabajado por Joan (Bacardit), pero vamos a intentar ponérselo difícil”. El Viajes InterRías preparó el duelo esta semana con dobles sesiones y muy buen ambiente en el grupo, ya que la victoria ante el Sárdoma con la que despidieron el año fue balsámica. “Esperamos a un rival que quiera tener el balón, muy poderoso en el juego aéreo”, dice Treviño, que no puede contar con las lesionadas Ángela Mera y Laura Iglesias y tiene la duda de Pañu, que arrastra molestias debido a una tendinitis en una rodilla.



“Nosotras no tenemos la obligación de ganar este partido porque sabemos el potencial del rival, pero queremos hacer las cosas bien y competir”. Será complicado, no en vano el Club Esportiu Europa no conoce la derrota a domicilio y no ha encajado goles en sus últimas cinco salidas, saldadas con algunas goleadas ante Real Madrid B (0-4), Torrelodones (0-3) y Sárdoma (0-4).



El apoyo del público en San Pedro, cuyo terreno de juego está en muy buenas condiciones e incluso permitió al equipo poder entrenar sobre el césped esta misma semana, y la motivación extra de medirse al líder de la categoría son dos factores que puedan aumentar la competitividad de las locales, en las que debuta en la convocatoria la catalana Marta Yáñez.