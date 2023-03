El Viajes InterRías juega en Vigo un derbi crucial por la salvación

El Viajes InteRías FF disputa esta tarde (18 horas) en Vigo ante el Sárdoma un derbi provincial de Segunda RFEF con mucho en juego en la lucha por la permanencia. Las locales están en puestos de descenso con 17 puntos, 3 menos que las de Sanxenxo, que se impusieron en la primera vuelta en San Pedro en diciembre por 3-1. Ese resultado en el enfrentamiento directo es lo que marca la diferencia en los números entre ambos, ya que son muy parejos, tanto en resultados como en goles a favor y en contra.

Luis Treviño, que tiene la baja de la portera Lidia, habla de partido importante”, y reconoce que las jugadoras “están nerviosas y con ganas de hacerlo bien, pero a la vez tranquilas porque en los últimos partidos estamos compitiendo bien”. El Sárdoma ha mejorado en cuanto a resultados con el cambio de entrenador. Tras la dimisión de David Ferreiro llegó Xosé Ramón “Chicho” Val y el equipo vigués ha cosechado un empate, dos victorias y una sola derrota, la pasada semana ante el Bizkerre, en el último mes. “Ahora son más prácticas y más difíciles de defender”, explica Treviño. “Atrás desplazan bien el balón y no especulan, hacen menos juego elaborado, son más directas y no se complican en zona defensiva”.

En ese sentido, el propio Treviño reconoce que “se parecen ahora más a nosotras”, por lo que considera clave “no estar desconectadas, porque arriba Irene y Yaiza marcan la diferencia”. El entrenador vilagarciano sabe que “estos tres puntos nos pondrían muy bien”, pero el Sárdoma tiene marcado en rojo este partido en el calendario. De hecho está tratando de movilizar a su afición para generar el mejor ambiente posible en As Relfas. El Viajes InterRías FF no estará solo, ya que el club pone un autobús gratuito para que su afición también viaje, consciente de lo que hay en juego esta tarde en el derbi.

Umia vs Victoria CF

En Primera Nacional, un Umia sin Joana recibe hoy a las 16:30 horas al Victoria CF de A Coruña en la 22ª jornada de liga. Las visitantes son cuartas con cuartas con 45 puntos, a 8 del líder Deportivo B.