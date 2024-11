Vilagarcía bajó el telón al Circuito Galego de Promoción con el Open McDonald´s y la Gala de clausura

La XVI edición del Open Xadre Open McDonald´s puso punto y final el sábado en el Auditorio Municipal de Vilagarcía al XVII Circuito Gallego Promoción. La última de las 16 pruebas del circuito estuvo organizada por el Club de Xadrez Fontecarmoa, con la colaboración de la Fundación de Deportes, y reunió a 240 ajedrecistas de toda Galicia desde la categoría prebenjamín a la sénior.



El padronés Aldán Martínez ganó en la categoría de los más pequeños, en la que Liam Puceiro fue el primer local en el puesto séptimo. En benjamines se impuso el también padronés Javier Lema, seguido por Xoel Roo, del Marquiño de A Pobra, mientras que en la sexta plaza se ubicó el ajedrecista del club anfitrión Lois Roo. En alevines ganó el portugués Tiago Fructuoso. Segundo fue el jugador de la Escola Xadrez Pontevedra, Miguel Casado y tercero Nicolás Fernández de la Escola Xadrez Compostela. Alvaro Marful fue el mejor clasificado de los locales. En infantiles coparon el podio los jugadores del Xadrez Mos: Javier del Valle, Mauro Castro y Hugo Souto. Yago Ares, en la décima plaza, fue el primero de los locales.

Por lo que respecta al Open Absoluto, venció por desempates Manuel Cabanas, de la Universidad de Santiago, a Miguel Morona del Lucena de Vigo. A tan solo medio punto del campeón se situaron el joven David Cernadas del Marquiño de A Pobra, el Maestro Fide Oscar de Prado de Arteixo y los locales Luca Rey y Andrea Dorado.

Después de las 16 pruebas disputadas, la Federación Galega clausuró en Vilagarcía una nueva edición del circuito de categorías base, entregando los correspondientes trofeos y regalos a los ganadores, en una entretenida gala, conducida por Lucía Maneiro y Julio Torrado. Los campeones sub 8 fueron Aldán Martínez (Padrón) y María Argudín (Mos). Completaron el podio Manuel Ríos (Lucena) y Yago Moreda (Mos). En sub 10 vencieron Javier Lema (Ajedrez Padrón) y Zaira Campelo (Xadrez Oroso). Xoel Roo (CD Marquiño) y Telmo Vicente (Xadrez Rianxo) finalizaron segundo y tercero. Eb alevines se proclamaron campeones David Alvarez (Lucena) y Alicia Castillo (EX Pontevedra), y se subieron al podio los ajedrecistas del EX Pontevedra Nicolás Fernández y Miguel Casado.Por último, en la categoría infantil se coronaron en la capital arousana Hugo Souto (Xadrez Mos) y Enma Campelo (Xadrez Oroso). Adrián Argudín (Xadrez Mos) fue segundo y Mateo Pérez (Lucena), tercero. Todos ellos fueron recompensados con regalos (televiones, cascos bluetooth, tablets y torres de sonido).

El concejal de Deportes Carlos Coira, el presidente Federación Galega de Xadrez, Gaspar Pérez, y coordinador Circuito Galego Promoción, Anxo Vilas, presidieron la entrega de trofeos. La Federación Galega agradece "el trabajo y compromiso de los organizadores de los distintos torneos, la colaboración todas las Instituciones que apoyaron en su ejecución y el patrocinio de las distintas empresas", que hicieron posible una competición que se prolongó durante ocho meses con más de 2.000 participaciones y alrededor de 10.000 partidas de ajedrez.