El Villalonga cae ante un Barbadás efectivo a balón parado

El Villalonga se volvió de vacío de su visita al Barbadás tras caer derrotado en un encuentro disputado en Os Carrís donde el equipo local sacó un extraordinario partido de las acciones a balón parado. El conjunto visitante se adelantó en el marcador a los 20 minutos de juego pero no pudo mantener la ventaja ante un rival efectivo.



El encuentro fue igualado de principio a fin. Las mejores ocasiones de la primera mitad corrieron a cargo del Villalonga pero en sendos mano a mano los jugadores visitantes no estuvieron acertados ante la presencia del guardameta Borja Atanes.



No obstante, Héctor fue capaz de abrir la lata en el minuto 20 para un Villalonga que rápidamente echó por tierra la ventaja. No le duró la alegría ya que Collegari empató la contienda en el minuto 29 en una jugada a balón parado.



El empate se mantuvo ene l marcador hasta el tramo final de partido a pesar de que el Villalonga contó con una oportunidad inmejorable para adelantarse por medio de Héctor. El jugador visitante no pudo culminar su doblete cuando en la segunda mitad cazó un rechace al borde del área pequeña y, cuando ya se cantaba el gol, envió su remate fuera de la portería defendida por Atanes.



El Villalonga pagó cara esa ocasión desperdiciada porque en los últimos compases del partido recibió dos goles, obra de David Soareas e Iago varela, que dieron los tres puntos al Barbadás.









Barbadás 3-1 Villalonga Barbadás: Borja Atanes; Gabriel, David Nespereira, Manu Blanco, Collegari, Basirou, Cheri (Berna, min.70), Toño (Rubén Durán, min.58), Isma (Iago Varela, min.83), Veri (Luis González, min.62), Sanmarful (David Soares, min.70).

Villalonga: Rodri Iglesias; Nico Fraga, Carlos Gómez, Eloy Fariña, Álex Lede (Brian, min.62), Héctor (Charles, min.65), Marcos Blanco, Joni (Alexandre, min.75), Manu Santos, Gabri (Álex Diéguez, min.83), Javichu.

goles: 0-1, min.20: Héctor. 1-1, min.29: Collegari. 2-1, min.90: David Soares. 3-1, min.90+2: Iago Varela.

árbitro: Rivera Gores (Vigo). Amonestó a Sanmarful, por el Barbadás; y a Eloy Fariña, Marcos Blanco y Gabri, por el Villalonga.