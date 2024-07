“Vuelvo a casa para devolver al Arosa a dónde se merece”, dice Carlos Torrado

El Arosa S. C. continúa conformando la plantilla de cara a la temporada 2024-2025, en la que buscan “un plantel corto para completar con los juveniles”. La última incorporación a las filas arlequinadas es la de Carlos Torrado, gran conocido en A Lomba. El lateral, de 25 años, regresa a la que fue su casa seis años más tarde, procedente del Rácing Club Villalbés. Natural de Vilanova, jugó en la cantera del Arosa, llegando a jugar 10 partidos en Tercera, cuando era juvenil de segundo año, con Jorge Otero al frente del equipo. En su primer año sénior en el conjunto arousano, en la 2018-2019, desarrolló un gran papel, lo que provocó que el Coruxo, en Segunda B, fichase al vilanovés.



“Que aceptara esta oferta cando tiña outras de máis categoría e, seguramente, de máis cartos, amosa o seu arosismo e é un orgullo. Está aquí porque quere, fixo un esforzo moi grande para estar aquí”, destaca Manolo Abalo, presidente de la entidad. “Hay que resaltar el esfuerzo que hace Carlos por estar aquí, todo por querer devolver al club donde se merece. Para nosotros es increíble poder contar con él esta temporada. Ojalá le salga todo como se merece y entre todos podamos devolver al equipo a Segunda y le salga la apuesta bien”, comenta Dani Abalo, director deportivo.



“Agradecer la confianza depositada en mi. Estoy muy contento de poder volver a casa y ayudar al proyecto que se está haciendo y devolver al Arosa a dónde se merece”, dice Torrado. Desde su salida de A Lomba, el joven ha experimentado un gran crecimiento futbolístico. “Creo que he mejorado más tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Antes jugaba de extremo y fue Jorge Otero quien me puso de lateral. Puedo encajar bien en la idea de juego que quiere plantear Míchel, aunque todavía no pude hablar con él, pero siempre me depositó su confianza, ya estuve con él en Coruxo”, comenta la nueva incorporación.



A nivel personal, Torrado espera poder “ayudar al equipo en todo lo que haga falta”, con un proyecto hecho para subir a Segunda RFEF. Una nueva etapa en casa que afrontab con “muchas ganas e ilusión”, a la espera de conocer qué tiene pensado Míchel para él.

Planificación deportiva



Mientras tanto, el Arosa continúa trabajando en anunciar a las nuevas incorporaciones, aunque no serán muchas, ya que quieren “una plantilla corta en la que sean los juveniles los que doblen las posiciones”. “Estamos trabajando, va bastante bien, esta semana pretendemos anunciar tres o cuatro fichajes más, nos va a quedar una plantilla competitiva y compensada”, destaca Dani Abalo.