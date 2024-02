Botas no descarta que Abanca salga a Bolsa, aunque no concreta plazos

El consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, no ha descartado que la entidad salga a Bolsa, aunque ha optado por no concretar plazos al afirmar que "no hay ningún tipo de plazo ni de tiempo", al tiempo que ha sostenido que tienen que darse "una serie de correcciones estructurales para que tenga sentido".

Así se ha pronunciado Botas sobre la posible salida a Bolsa de Abanca en un encuentro Deusto Business Alumni, celebrado en Bilbao, en el que ha expuesto los ejes estratégicos de la transformación protagonizada por la entidad desde su nacimiento.

Botas ha recordado que, con motivo de la operación en 2013 de Banesco, que adquirió Novagalicia para dar paso a Abanca, ya manifestaron públicamente que tenían el objetivo de "salir a mercados". "Luego se murieron los tipos de interés y vino lo que vino", ha añadido, en referencia al entorno de tipos bajos o 'cero' de interés, que perjudicó durante varios años la rentabilidad de la banca.

Junto a esta situación, el CEO de Abanca ha indicado que también descubrieron "por casualidades" que parecía que "era mejor no cotizar" por la "volatilidad" existente.

Botas ha destacado, en todo caso, que su presidente y principal accionista -Juan Carlos Escotet- "ha declarado muchas veces" que esa "es su vocacion", pero "no hay ningún tipo de plazo ni de tiempo".

"Creemos que hoy es una ventaja estar donde estamos", ha manifestado Francisco Botas, que ha asegurado que "si las cosas valen menos de lo que dicen los libros, como que no tiene mucho sentido".

En este sentido, cree que tiene que haber una serie de "correcciones estructurales" para que "tenga sentido". "Y, obviamente, como ha dicho nuestro presidente, llegaremos a mercados", ha apuntado.