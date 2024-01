Así es The Spanish King, el influencer gallego de la arquitectura de 91 años

No hay límite de edad cuando se trata de perseguir pasiones. Andrés García Carro, conocido como "The Spanish King", abrazó su amor por la moda y hace tres años decidió mostrarlo al mundo. Motivado por su nieta Celine, quien trabaja en la revista parisina L’Officiel, se aventuró a posar para fotos en el portal de su casa, y desde ese momento su vida cambió radicalmente. Lo curioso de la historia es que "The Spanish King" tiene 91 años, y en febrero cumplirá 92.

El coruñés Andrés García se ha convertido en un ícono de la moda y la influencia, acumulando más de 49.000 seguidores en Instagram. Su vida es un no parar. Encabeza campañas de moda, arrasa en Instagram y ha dejado su huella en exitosos videoclips. Además, ostentó el título de imagen oficial del equipo de fútbol francés de tercera división Red Star. Ha colaborado con revistas prestigiosas y ha representado como modelo a marcas de renombre como Zara, Hermés, Yves Saint Laurent, Rolex y El Pulpo.

"The Spanish King" se asoció con Zara para presentar una línea exclusiva que llevaba su propio nombre. Esta exclusiva colección contaba con batas satinadas, polos, cazadoras, camisas con estampados geométricos, bolsos, anillos y gafas de sol. Todos estos productos estaban disponibles para la compra en la página web de Zara, donde Andrés mismo mostraba su estilo posando con distintas prendas de la colección.



Ha brillado en el mundo de la música al ser el foco principal en videoclips de renombrados artistas. C.Tangana no dudó en rendirse al coruñés, quien lo eligió para que apareciese en su exitoso videoclip “Tú me dejaste de querer”. Pero no es el único videoclip que ha protagonizado García Carro. Anteriormente, apareció en “Todo”, la canción de Arón Piper, actor en Élite. Además, compartió pantalla con Beatriz Torre Sainz-Obregón en el emotivo videoclip 'La carta' de la banda compostelana Los Fabulosos Weekend, dando vida a una pareja de la tercera edad, cuyo romance se gesta a distancia.

Dio el salto a la televisión en enero de 2022 cuando se adentró en la aventura de MasterChef Abuelos 2, pero también ha hecho sus pinitos en la ficción en “Rainbow”, de Paco León. Poco después hizo un pequeño papel en la película argentina “Matadero” y apareció en varios capítulos de la serie de Movistar “Sentimos las molestias”, en las que compartió escenas con Antonio Resines.