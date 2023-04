Librerías: el trabajo que hay detrás de recomendar un libro

El 23 de abril se celebra el Día del Libro. Si quieres regalar uno o leer algo diferente, hay un camino que seguimos la mayoría de los españoles: traspasar la puerta de una librería, pedir consejo en base a gustos e intereses y fiarte de la recomendación del profesional. Esa persona que ha leído mucho, que conoce lo que hay en el mercado y que en cuestión de minutos te ha resuelto las dudas: los libreros y libreras.

La escritora Rosa Montero dejó claro lo que significan para ella en la celebración de la entrega de premios TodosTusLibros de 2023 concedidos por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL) anualmente: “los libreros sois el esqueleto cultural de la sociedad” . Indicó también la escritora “me habéis dado los libros que he leído a lo largo de toda mi vida, que son el alimento de la vida”.

Siguiendo esta metáfora, los españoles estamos cada vez más nutridos. Es decir, cada vez leemos más. Según los últimos datos del Ministerio de Cultura , el 64,8% de los españoles escogen la lectura como actividad en su tiempo libre (frente al 57,9% de hace una década). El número de lectores, que se incrementó durante la pandemia, se consolida actualmente. Las librerías, el lugar favorito para comer historias.



Galicia, la comunidad con mayor número de librerías por habitante

Galicia es la comunidad autónoma con mayor número de librerías por 100.000 habitantes (10,28 librerías) en base al censo realizado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) año 2022. Ramón Domínguez, presidente de la Federación de Librarías de Galicia , afirma: “As librarías dámoslle un valor engadido á compra. Facemos recomendacións a calquera que veña por aquí que non ten moi claro que buscar. Contamos coa cuestión de proximidade, ademais de ser espazos físicos onde hai interacción persoal”.

Además de ser el presidente de la Federación de Librarías de Galicia, Ramón Domínguez, lleva al frente de la Librería Formatos en A Coruña cerca de 30 años: “toda a miña carreira profesional se desenvolveu aquí na libraría. Moitas veces estes negocios están vencellados a cuestións de familia. No noso caso non foi asi, non tiñamos unha traxectoria detrás ou antecedentes” reconoce.

El futuro Ramón lo augura prometedor: “creo que hai moito por facer e o noso obxectivo é ese, que haxa novas aspiracións cara o que o libro representa hoxe e tamén cara o papel do libreiro como profesional. Necesitamos que os libreiros teñan un nivel de formación cada vez maior e que haxa unha interacción máis cotidiana coas administracións”.



Numax, un ejemplo de librería diferente

Aunque las librerías tradicionales representan la mayoría, existen nuevos modelos de negocio apuestan por incluir el libro de forma multidisciplinar. Es el caso de Numax , un proyecto cooperativo que aúna cine y lectura en la capital gallega. Nace en 2015 a través de cinco socios especialistas en diferentes ramas: periodismo, comunicación audiovisual, filología y diseño gráfico principalmente. Este año Numax recibirá el premio Follas Novas do Libro Galego por su propuesta innovadora y labor de promoción de la cultura.

María Villamarín, una de las caras visibles de Numax y responsable de comunicación, señala algunos de los aspectos de esa librería especial situada en el nº9 de la Calle Concepción Arenal en Santiago de Compostela: “a nosa libraría é moi pequena. Son 40m cadrados e hai un montón de títulos. Ten moito libro de fondo, libros que nos gustaron e que temos de man para recomendar aínda que non sexan novidade”.

También destaca la presencia de editoras independientes en su espacio: “Temos libros que pedimos a distribuidoras, pero tamén a editoras independentes. Isto fai de Numax un sitio onde hai un abano amplo de propostas. Algúns dos libros máis vendidos o ano pasado foron precisamente destas editoras máis pequenas: Ninguén queda de Brais Lamela (Editorial: Euseino?) ou Abelaíñas eléctricas de Sica Romero (Editorial: nêspera editora)”.

Sobre el vínculo cine-librería, María reconoce que funciona especialmente bien y que las dos actividades van de la mano. “Se vés ver una película ao cine, na ficha da peli na web vas ver que hai sempre un número de obras recomendadas que están aí porque lle vemos unha relación ou porque son libros que o director/a se leron no proceso creativo ou recomendaron nalgunha entrevista. Ao revés tamén pasa. É un traballo que facemos entre persoas de cinema e libraría para forzar ese vínculos”.

María Villamarín estudió periodismo y no se había planteado trabajar en una librería. Sin embargo, ahora conoce el trabajo que existe detrás de la recomendación de una obra y lo que debe hacer la persona encargada de ello: “Hai que ser curiosa e ler de todo. Eu antes de traballar aquí só lía narrativa, agora teño que ler comic, literatura infantil e xuvenil, ensaio, etc. É importante tamén coñecer o público que vén aquí e facer esa selección en base a el”.

Al preguntarle sobre el futuro de las librerías, María es clara: “se me preguntaras hai cinco anos igual vía os futuro das librarías un pouco escuro, pero eu creo que despois da pandemia houbo un cambio de chip e un renganche á lectura. Vemos que a xente cada vez busca libros novos, vén asiduamente a libraría e fíase das recomendacións”.