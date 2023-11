Pontevedra acoge el Ecommerce Day para mover a Internet “de enemigo a aliado del comercio local”

El próximo jueves, 9 de noviembre de 2023, se celebra en el Pazo da Cultura de Pontevedra el Ecommerce Day , evento coorganizado por el Clúster do Ecommerce Galego y la comunidad profesional Marketing4eCommerce y apoyado por el Concello de Pontevedra con el fin de ayudar al tejido empresarial pontevedrés y gallego a sacar el máximo partido a Internet para sus negocios.

Durante la jornada, los asistentes podrán aprender sobre las tendencias en la venta online para 2024, internacionalización, claves de venta en marketplaces o la aplicación de la IA en eCommerce. Todo ello a través de las diversas conferencias y mesas redondas en las que participarán destacados profesionales y marcas como: Francesc Pumarola, Director de Ecommerce G2M en Estrella Galicia; Lola Garau, Head of Marketplaces en Black Limba; Ángel Sánchez, ex Head of Digital de Blue Banana; Fernando Siles, Head of Online Marketing de Worten España; Montse Labiaga, CEO y directora de innovación de Fotografía Ecommerce; Bárbara Faria, Ecommerce Manager de Maderandeco; Víctor Juárez, CEO & Founder de Craftelier y ponentes de otras marcas de referencia como Zara, Stellantis, Adolfo Domínguez, Vinoselección….

Así mismo, se completará la experiencia con las Econversas: dinámicas de interacción destinadas a la realización de reuniones privadas entre marcas y proveedores. Estas reuniones se asignarán de acuerdo con los intereses de los asistentes utilizando la tecnología MatchMaking, y en cada uno de los dos bloques podrán realizarse cuatro reuniones de 10 minutos de duración. Lo que implica que, al final del día, cada asistente habrá podido tener ocho reuniones con proveedores u otras marcas que les aporten en aquello que han declarado previamente estar interesados.

Rueda de prensa Ecommerce Day. I CEDIDA

“Nuestro motor es ayudar al tejido ecommerce de Galicia a mejorar”, apunta Alberto Cochón, Secretario Xeral del Clúster do Ecommerce Galego. “Preparamos un evento abierto y gratuito para los profesionales de las marcas y animamos a los proveedores de servicio a que conecten con ellas en las Econversas y el resto del evento a través del modelo de mecenas”. Sobre su celebración en Pontevedra, con el apoyo del Concello de Pontevedra, Cochón comenta: “Nuestro objetivo es convertir a Pontevedra en el tercer polo digital de España: Madrid en el centro, Barcelona en el noreste y Pontevedra en el noroeste. de hecho ya tenemos confirmada la asistencia de profesionales de Burgos, León, Madrid o Braga, lo que valida nuestra ambición inicial”.

“Queremos que las marcas dejen de ver a Internet como el enemigo, que pase de enemigo a aliado del comercio local”, explica el director de Marketing4eCommerce, Rubén Bastón. “Ese poso negativo que tienen muchas marcas tradicionales con Internet pertenece a la fase de negación de la revolución digital. Toca asumir que el cliente es omnicanal: compra presencialmente pero también tiene una importante capa digital, por lo que las marcas deben adaptarse y hacer unos mínimos para seguir siendo competitivas”. Completa Bastón: “No todo es lanzar marcas nativas digitales, apoyarse en internet es también aprender a usar Whatsapp Business, subir contenidos de valor en redes sociales o capturar los emails de los clientes para poder ofrecerles ofertas exclusivas: pura fidelización”.