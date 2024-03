Iris Apfel | Adiós a una leyenda fashion

Iris Apfel nació el 29 de agosto de 1921 en Queens, Nueva York. Diseñadora de interiores e icono de Moda, falleció este sábado, 2 de marzo de 2024. en su casa de Palm Beach, en Florida.

Celebrebámos en 2020 que una legendaria artista y musa fashion como ella se mantuviera más vigente que nunca y hoy damos el último adiós a Iris Apfel.

Superviviente de la crisis económica del 29, "La Gran Depresión", inteligente y visionaria, compró su primer accesorio a los 11 años e inició su gran interés por lo extravagante. Estudió Historia del Arte en la Universidad de Nueva York, trabajó en Women´s Near Daily como asistente del ilustrador de moda Robert Goodman (en este momento empezó su gran amor por la moda) y mano a mano con el famoso interiorista Elinor Johnson.

Se casó en 1948 con Carl Apfel, vivieron juntos hasta su muerte, a los 100 años, y crearon una compañía textil, Old World Neavers, especializada en interiorismo, donde desarrollaron proyectos importantes para la Casa Blanca. Se retiró de su empresa en 1992.

Colección

Incombustible y pionera de estilo, se descubrió su hipnótico atractivo mundial allá por el 2005, tras una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York bajo el título: "Iris Apfel: Rara Avis, The irreverent Iris Apfel". La primera exposición del museo dedicada a una mujer que no era diseñadora.

Las maniquíes que lucían su ropa llevaban sus características gafas redondas de tamaño XL. Todo en ella era genial: el color de su pelo, las gafas y sus collares... eran su marca registrada y la definían. Nunca le importó el qué dirán. "El color puede levantar a un muerto", decía. Y yo lo secundo.

Con su estética perfecta, mezcla infinidad de formas, no había reglas que se le resistiesen. Lucía siempre original, combinando piezas de Haute Couture con accesorios artesanales como collares africanos o aretes que datan del siglo XIX con piezas plásticas de los 90. Mantenía toda su ropa en su departamento de Nueva York, uno de los más completos del mundo.

Cuando cumplió 99 años aseguró: "No tengo reglas, porque si las tuviera, las rompería". En el 2012 firmó para ser la imagen de M.A.C. James Gager, director creativo de la marca aseguraba que "una mujer puede ser guapa a cualquier edad, la mujer de hoy no quiere parecer más joven, quiere parecer lo que es".

Apfel era divertida y muy jovial y disfrutaba de esta inesperada fama "De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. Mi marido y yo nos reíamos mucho con la situación. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas, sobre todo europeas, que están escribiendo sobre mí, ¡pero yo no estoy haciendo nada distinto a lo que he hecho durante los últimos 70 años!".

No era una aficionada a la tecnología y prefería una llamada telefónica que cualquier otro tipo de comunicación. "Cualquiera que me quiera, puede encontrarme por teléfono. El correo electrónico y los móviles sólo han hecho torpe y aburrida a la gente joven. Ya no saben cómo hablar y comunicarse". "De hecho -decía-, no me gusta lo moderno, las tendencias vienen y van. Me gusta la ropa atemporal, lo simple, lo que puedes llevar mucho tiempo, aunque actualmente todo es de usar y tirar".

En 2014 se estrenó un documental biográfico con el director Albert Maysles. A partir de entonces, la hemos conocido como un Icono, artista, asesora, musa... Con su singular estilo marca tendencia, era la Reina de los accesorios y la mejor a la hora de combinarlos.

Impulsora del maximalismo, "Más, es más, menos es aburrido", con estas perlas Iris era en estado puro una de las mujeres más originales de nuestra era. "Cuando no te vistes como los demás no tienes que pensar como los demás".

Fue un auténtico fenómeno, con fans en todo el mundo, emojis propios, documentales de Netflix, un millón y medio de seguidores en Instagram, también hay un modelo de muñeca Barbie que la representa... En definitiva, era una Estrella que demuestra que la edad no importa para ser y mostrarse tal cual uno es.

Me despido con una frase que refleja muy bien su sentido del humor; "Lo importante no es la fiesta, sino vestirse para ella".