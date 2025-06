O Executivo central estuda implantar unha rede de trens de proximidade na autonomía

O secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, anunciou onte que o Goberno estuda a implantación dunha rede de trens de proximidade en Galicia. En concreto, referiuse á adxudicación dun traballo para analizar a viabilidade da súa implantación en todo o corredor desde A Coruña ata Vigo.



“Hai espazo claramente en Galicia para un servizo de proximidade que conecte o norte co sur e que sexa unha alternativa eficiente e a bo prezo á estrada. O traballo que estamos a facer alongarase ao longo deste ano, pero confío en que a principios do ano que vén podamos ter xa os resultados”, sinalou nunha entrevista na Cadena Ser.

Outras análises céntranse na mellora da conexión de Ferrol e na chegada da alta velocidade



Así mesmo, asegurou que se están analizando as fórmulas para mellorar as comunicacións ferroviarias de Ferrol xa que, segundo confesou, “hai unha marxe importante de mellora e meréceo toda esa comarca”.



En canto á chegada da alta velocidade a Galicia e ás súas avarías iniciais, Santano definiu eses momentos como “meses para esquecer” pero incidiu en que o resultado a día de hoxe “é moi satisfactorio”. Neste sentido, detallou que os fallos coa implantación do modelo 106 debíanse a que “eran trens que non tiñan ningún precedente, pódese falar mesmo dun prototipo”.

Abonos gratuítos



Sobre o fin das viaxes gratuítas a partir do 1 de xullo, Santano avanzou que os abonos de media distancia terán descontos do 40% e serán gratis para os menores de 14 anos, mentres que para os mozos de entre 15 e 26 anos, a rebaixa será do 50%.



“Imos manter as axudas ás comunidades e aos concellos cun 20% de apoio, imos ter gratuidade para os menores de 14 anos, imos ter unha bonificación do 50% para os mozos, entendendo por mozos os menores de 26 anos e imos ter unhas tarifas novas, o que chamamos tarifa plana en Renfe, que vai ter tamén estas particularidades”, debullou.



Consultado sobre a inauguración da nova Estación Intermodal de Santiago de Compostela, Santano asegurou que “non tardará moito” e que espera que sexa “antes de verán”. Aínda que tentou fuxir dos prazos, o secretario de Transportes tamén se referiu á A-54, autovía entre Santiago e Lugo, e anunciou que “antes de que finalice 2025 estará terminada por completo co último tramo que falta”.



Nesta liña, recoñeceu que hai marxe de mellora no mantemento das estradas de titularidade estatal en Galicia, pero defendeu que o que fixo o Ministerio nos últimos anos é “incrementar dunha maneira moi substancial o diñeiro de conservación nas estradas de España”.

Reunión co ministro



Noutra orde de asuntos, preguntado pola petición da Xunta para eunirse co ministro de Transportes, Óscar Puente, Santano asegurou “non ter noticias diso” e fixo fincapé en que tanto el como o ministro falaron “en bastantes ocasións” con representantes do Goberno galego.



“Diálogo temos e acordos tamén. Temos sempre as liñas de diálogo abertas, outra cousa é que ás veces, por parte dalgúns, isto utilícese como un elemento de confrontación ou de ataque permanente ao Goberno e non se queira recoñecer o enorme esforzo que nestes anos fíxose en Galicia en materia ferroviaria, xa que non ten parangón co que puidese investirse nos anos anteriores, nos anos do Goberno do PP, e eu creo que aí está o fondo do asunto”, afeou.



Neste senso, asegurou que “ás veces se bota de menos unha leal colaboración institucional e evitar utilizar calquera argumento, por menor que sexa, para desacreditar ou menosprezar os investimentos importantes que está a facer o Ministerio e o Goberno de España en Galicia”.



Consultado tamén sobre a súa posición respecto ao traspaso da AP-9, Santano subliñou que o Goberno “nunca se opuxo a que ese debate fágase”, con todo, tamén destacou que “o debate que hai que poñer encima da mesa é o do traballo que o Goberno leva facendo para bonificar esa autoestrada desde o ano 2018”. “Más de 330 millóns puxemos, non se se a Xunta de Galicia, asumindo a xestión, estaría disposta a financiar esa autoestrada como o estamos facendo nós”, concluíu.



Por outra banda, consultado sobre a posibilidade de condonar a débeda do Porto da Coruña, asegurou non poder falar de condonación “porque iso queda fóra da linguaxe que se utiliza entre Portos do Estado e as autoridades portuarias”.