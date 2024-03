Alfonso Villares destaca la materia prima y el cuidado de la misma por parte de Conservas Cortizo en Rianxo

El conselleiro do Mar en funciones, Alfonso Villares, ensalzó ayer el músculo del sector conservero gallego como motor económico y fuente de empleo de calidad, así como su capacidad exportadora. Así lo dijo en la visita a las instalaciones de Conservas Cortizo en Rianxo, donde puso en valor la trayectoria de esta empresa familiar basada en el uso de una “excelente materia e o coidado da mesma durante o proceso de elaboración artesanal e tradicional dos seus produtos para ofrecer aos consumidores o mellor sabor dos nosos mares”.

Conservas Cortiza ha ido creciendo en su casi medio siglo de vida hasta contar en la actualida con un cuadro de personal con más de 75 trabajadores, que en su gran mayoría son mujeres y residentes en la localidad rianxeira y en otras de O Barbanza. Ahora, sus responsables indicaron que después de la apertura de un centro logístico en el polígono industrial de Té, la compañía se encuentra en un proceso de ampliaión de sus instalaciones con la construcción de una nueva factoría en dicho parque empresarial, con una inversión que ronadará los ocho millones de euros.



Villares destacó que gracias al trabajo de empresas como Conservas Cortizo “a nosa comunidade mantén o liderado nacional na elaboración destes produtos acaparando o 75% da produción e o 69% da facturación que ronda os 900 millóns de euros anuais”. También señaló que la capacidad exportadora del sector, llevando sus productos a 130 países demuestra el reconocimiento de la calidad y sabor de la conserva gallega en los mercados internacionales.



El conselleiro puso el foco en las “excepcionais calidades do peixe e marisco galegos e na profesionalidade e experiencia do sector” como principales claves de su éxito y agregó que la empresa rianxeira es ejemplo procesando cada año alrededor de 5.000 toneladas de materia prima. Por otro lado, Villares alabó los esfuerzos de la compañía por innovar y mejorar sus productos, así como por velar por su calidad y seguridad alimentaria con un laboratorio propio de control, “un traballo que permitiu a súa inclusión no selo de Galicia Calidade”, dijo.

Villares aprovechó su visita a Rianxo para resaltar el compromiso del Gobierno gallego de apoyar al sector conservero y al conjunto de la actividad transformadora de productos de la pesca calificando esta industria como "estratéxica para a economía galega". El titular de Mar destacó como hito de este apoyo la elaboración del Plan Estratéxico da Conserva de Galicia 2022-2030 como hoja de ruta en el que se recogen 80 medidas para generar un mayor valor añadido. También subrayó que se están movilizando 135 millones de euros desde el año 2022 en apoyo al sector conservero y de la industria de elaborados pesqueros.