Ambar gana el máximo galardón de los XII Premios Solidarios que otorga Cenor Electrodomésticos

La Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional recibió esta semana en una gala celebrada en el Hostal de los Reyes Católicos, en Santioago de Compostela, el máximo galardón de la 12ª edición de los Premios Solidarios que otorga Cenor Electrodomésticos y que está dotado con 6.000 euros para poder desarrollar su proyecto “Podcast Diversos”. Se trata de una iniciativa que realizarán los usuarios de la entidad para compartir sus inquietudes con toda la comunidad, de modo que también se busca que mejoren su autoestima y autoconfianza para decir lo que opinan y tomar sus decisiones. A la entrega de los premios acudió la presidenta de Ambar, Milagros Rey, que recogió el galardón que le concedieron a Ambar y agradeció dicho reconocimiento al jurado por seleccionar su proyecto, al igual que felicitó a Xanela y Caminando, entidades que también fueron premiadas en esta edición.



El proyecto premiado, según detalló Rey, se llevará a cabo el próximo año y se estima que beneficiará a cerca de 2.900 persoas, y que "indirectamente tamén beneficiará ao público que segue o contido da asociación Ambar a través das redes sociais, unha comunidade formada por un total de 8.089 persoas a día de hoxe". De "Podcast 'Diversos" dijo que será la primera acción de ese tipo en la comarca barbanzana, además de una iniciativa pionera en Galicia, "onde non existen espazos de comunicación para que as persoas con diversidade poidan, de maneira directa, expresar as súas inquedanzas nunha plataforma de streaming". Desde Ambar subrayaron que este proyecto apuesta por la innovación mediante el uso de las tecnologías avanzadas que faciliten una experiencia de creación inclusiva personalizada. "Tanto os usuarios como os profesionais de Ambar agradecemos a Cenor Electrodomésticos este galardón, o cal abre unha oportunidade para pasar a un plano real e práctico un proxecto único, a través do que se habilitará un espazo para entreter, acompañar e transmitir valores sociais", concluyó Milagros Rey.