Amicos lidera el proyecto “Lab-Mar” para preservar ecosistemas marinos de Galicia y Andalucía

Amicos, Fundamar y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores pusieron en marcha, con su presentación en el auditorio de la sede del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, en Vigo, el proyecto “Lab-Mar” para preservar los ecosistemas marinos de Galicia y Andalucía. Se trata de un laboratorio participativo para la prevención y valorización de basuras marinas que persigue la protección y conservación de los hábitats marinos gallegos. Fue en un acto que contó con la asistencia de la delegada de la Xunta de Galicia en la ciudad olívica, Ana Ortiz.

La activista y agente medioambiental de Amicos, Adriana Miguéns, fue la encargada de presentar el proyecto, así como los objetivos y primeros pasos que se están a realizar al amparo del programa. A través de su experiencia, le trasladó a los asistentes un breve resumen de lo que se espera conseguir en el marco de esta iniciativa. A continuación, el presidente de Fundamar, Javier Touza, se encargó de abrir el turno de intervenciones de los socios del proyecto. En apenas cinco minutos, Touza habló de la importancia de la concienciación y la transformación como pilares claves para el desarrollo socioeconómico de la pesca y el marisqueo.

Papel de los pósitos

Por su parte, el director de Proyectos e Innovación de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Fabián Ben, y la técnica Elsa Picón destacaron el papel de los pósitos en el proyecto: a los que siguió el responsable de Alianzas con Personas y Empresas de Amicos, Miguel Beiro, que se refirió a la inclusión como eje transversal de Lab-Mar, un trabajo conjunto para proteger y conservar los ecosistemas marinos de Galicia y Andalucía, con el objetivo de asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos, impulsar la economía azul y reducir la contaminación marina.

Ana Ortiz agradeció a los impulsores de este proyecto por trabajar "por algo tan importante como a rexeneración do medioambiente apostando pola sostibilidade, para protexer o noso patrimonio natural e zonas tan importantes como o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Dende a Xunta de Galicia estamos con estas tódalas organizacións que se involucraron neste proxecto, que é tan importante, como non podería ser doutra maneira”. Miguel Beiro destacó que “o proxecto busca coidar ao tempo que sensibilizamos, perseguindo sempre a integración, a formación e a apertura de oportunidades para as persoas con discapacidade e actuando de nexo coa poboación que vive tanto arredor como do mar de forma inclusiva e integradora”.



Pola su parte, María Caldeiro, gerente de Fundamar, destacó que “a nosa fundación centrarase na detección de posibilidades para darlle unha segunda vida a todo o que ten que ver cos residuos”. En cambio, Fabián Ben de Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ensalzó que “este tipo de proyectos "permítennos sumar esforzos para o coidado do noso medio, desenvolver iniciativas que teñen transcendencia e construír esa economía social e do mar, algo que para nós é un autentico luxo e permítenos desenvolver as novas necesidades do sector pesqueiro”.



Un proxecto multidisciplinar

A través de esta iniciativa se organizarán acciones dirigidas a reducir los residuos marinos, fomentar la colaboración entre los sectores pesquero y marisquero con otros sectores empresariales y sociales, impulsar la innovación y la creación de empleo inclusivo y contribuir al desarrollo de una economía circular y azul. Asimismo, el proyecto tiene un fuerte compromiso de integración social, puesto que las personas con discapacidad intelectual serán los conductores de muchas de las acciones que se pongan en marcha, que se realizarán en zonas de medio marino correspondientes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia, el Parque Natural de Corrubedo, el Complexo Intermareal de O Grove, el Parque Natural y el Parque Nacional de Doñana, a las Marismas de Odiel, las Lagunas de Palos y las Madres, las Marismas del Río Piedras y el Rompido, los Enebrales de Punta Umbría y las Marismas de Isla Cristina. O proyecto Lab-Mar cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fempa.