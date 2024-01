Ana Pontón reprocha a Ángeles Vázquez que ataque a Ribeira con el "baile" de cifras de sacos de pellets plásticos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, manifestó esta mañana en relación a la crisis de los pellets plásticos y las críticas de la conselleira de Medio Ambiente del "baile de números" en la contabilidad de los sacos retirados por el Ayuntamiento de Ribeira que "xa non nos cremos nada do que di o actual Goberno da Xunta, que nos ten demostrado que utiliza a mentira como forma de actuar en política e eso é algo que temos que desterrar, porque este país merécese unha presidenta que lles diga a verdade e se poña ao frente cando hai problemas e e non o caos que estamos vendo co Executivo galego, que chega sempre tarde, mal e arrastro". La también candidata de la formación nacionalista a presidir la Xunta de Galicia recordó que desde un primer momento insistió en que en la gestión de una crisis tiene que que haber transparencia "e o que nos está demostrando o Goberno do PP é que actúa con total opacidade, e que ademáis a Xunta de Galicia en vez de poñerse a liderar a resposta frente á crise dos pellets plásticos o único que está intentando é tapar a súa neglixente xestión atacando a outras administracións", como hizo ahora con el Concello ribeirense.

Pontón declaró que la responsabilidad de las administraciones es aprender de los errores, "pero lamentablemente temos un Goberno do PP que non aprendeu dos erros do pasado e que na xestión desta crise repetiu punto por punto ese protocolo nefasto de Prestige, onde se intenta ocultar o problema, minimizalo, botar balóns fora e utilizar a propaganda e a manipulación sen ningún tipo de escrúpulos". Esta declaraciones de la portavoz nacional del BNG se produjeron tras la reunión que mantuvo en la lonja de Ribeira con representantes del sector del mar de la zona, que le trasladaron su preocupación por la bajada de la productividad que se está registrando en los últimos tiempos y que se agudizó el año pasado, especialmente en el sector marisquero.

En ese sentido, Ana Pontón dijo que saben que ese problema no va a ser puntual, detallando que si este año no hay semilla en la playa "a dimensión da caída da produción" va a provocar que la delicada situación se prolongue. También le comentaron su preocupación por los problemas de contaminación de la Ría de Arousa y otras, precisando que lo ocurrido con los pellets plásticos se suma a la crisis estructural que ya había. "Non lle vou dicir á xente que vamos a solucionar o problema chascando os dedos porque sabemos que vamos a necesitar tempo, pero vai ser unha prioridade absoluta a rexeneración das rías, o control dos vertidos e garantizar que van a seguir funcionando as confrarías que nestes momentos teñen unha situación económica moi difícil pola caída das capturas e, sobre todo, garantir que se vai manter unha actividade económica tan importante como é a pesca e o marisqueo, que é fundamental no Barbanza", concluyó.