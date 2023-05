Las ANPA de Ribeira denuncian el impago por parte del Concello de subvenciones de 2018, 2019 y 2021

Todas las asociaciones de padres de alumnos de los centros educativos de Ribeira denuncian el impago por parte del Ayuntamiento de las subvenciones convocadas para contribuir a sufragar las actividades extraescolares desarrolladas en 2018, 2019 y 2021 -en 2020 no hubo convocatoria con el justificante de la pandemia, pese a que en algunos colegios se realizaron actividades según las indicaciones de la Xunta y sin saber que no habría esas ayudas-, pese a haberlas solicitado y justificado en los plazos establecidos. Además, recordaron que las ayudas del año 2017 fueron las últimas que recibieron y que debieron esperar a 2019 para cobrarlas y añaden que pese a rematar el primer cuatrimestre de 2023, aún no se publicó la convocatoria de 2022.



En un escrito remitido el pasado 20 de abril al Ayuntamiento ribeirense, que ayer hicieron público para sacar a la luz “a realidade dun Concello que -aseguran- non está cumprindo” indicaron que en los carteles y anuncio de las actividades que organizaron las ANPA hicieron constar que estaban subvencionadas por la Administración local, pese a que, al no haber cobrado las ayudas, fueron las propias asociaciones las que únicamente costearon las mismas. Añadieron que ante esos impagos, fueron muchas veces las que se dirigieron a los responsables municipales para solicitar, formal e informalmente, información sobre la situación de esas ayudas, “e sempre era que se solucionaría a semana próxima ou non se tiña resposta”, indicó el presidente de la ANPA de Carreira, José Manuel Sanmiguel, acompañado de otras dirigentes de colectivos similares.



Dos días antes de enviar ese escrito, la concejala de Educación, Juana Brión, les remitió por correo electrónico en el que hizo referencia a las “especiais circunstancias sobrevindas” por la alerta sanitaria padecida durante la pandemia y que provocaron que se atrasase la resolución de las subvenciones, y que actualmente, debido a la normativa presupuestaria sobre el uso de los remanentes “permite a incorporación destes únicamente ao seguinte exercicio, o orzamento municipal do 2021 prorrogado a 2023 non conta con crédito suficiente e axeitado para continuar cos procedementos de concesión de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro da liña escolar dos anos 2021 e anteriores pendentes de resolución...”. Las ANPA se preguntan que sucedió con las ayudas de 2018 y 2019 pese a haberlas solicitado y justificado antes de llegar la pandemia y respecto a la razón argumentada respecto a la convocatoria de 2021 indican que el Concello “ten cartos, segue subvencionando e pagando outros custes municipais, agás ás ANPA, onde son as familias as que deben apandar con todo”, subrayaron.



La respuesta a dicho escrito la recibieron unos días después por e-mail y se les indicó que se llevará a cabo la aprobación de las bases de la subvención dirigida a las ANPA y centro educativos para el curso 2022-2023, de modo que puedan incluir los gastos de viajes y actividades escolares del curso completo, especificando que se contempla el curso escolar y no la anualidad “de modo que queden cubertas as actividades de 2022”. Respecto a la gestión de pago de las subvenciones anteriores se señala que “será preciso habilitar una partida extraordinaria no orzamento municipal”.



En un segundo escrito de las ANPA, con el que se responde a este nuevo correo electrónico, indican que cambiar la anualidad por curso escolar no les parece mala idea, “o que está mal é non subvencionar o 2022 na súa totalidade”, y se pregunta por lo que pasará con las actividades realizadas de enero a septiembre. Respecto al pago de anualidades anteriores, señalan que en el e-mail no se especifica cuando se harán los trámites, y advierten que lo lógico sería convocar un pleno extraordinario para aprobar esos pagos. Aunque la semana pasada se celebró uno, no se incluyó ese tema, y ahora esperan una solución antes de las elecciones, que de no llegar o no ser satisfactoria, convocarán movilizaciones de protesta.