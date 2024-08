El Ayuntamiento fumiga el parque afectado por una plaga de pulgas, pero vecinos e ICBoiro le reprochan la demora en intervenir

La plaga de pulgas detectada en el parque infantil cubierto de la Praza de Galicia, junto el consistorio boirense, de la que alertaron varios padres y de la que se hizo eco Iniciativa Cívica de Boiro, provocó reacciones. Operarios de una empresa acudieron a primera hora de este miércoles a fumigar y, debido a los productos que se utilizan en esa tarea, se procedió a cerrarlo y se prevé reabrirlo hoy. Desde el equipo de gobierno se indicó que se llevó a cabo esa actuación “en canto se detectou, igual que se fai con calquera outro espazo, como é o caso dos areeiros dos centros de ensino, entre outros”. De igual modo, señaló que no se detectó nada similar en otras zona de la localidad.



Pero, tanto padres como ICBoiro aseguran de que en el Concello eran conocedores desde hace más de una semana de esta plaga de pulgas, porque algunos progenitores que acudieron con sus hijos a ese recinto de juegos le trasladaron que sus hijos, al regresar a casa, tenían picaduras de pulgas tras jugar en ese recinto, así como también se lo notificaron al departamento de Medio Ambiente, aunque transcurrieron varios días sin que nadie adoptase medidas pertinentes. “A pesar de ser conscientes este luns da praga de pulgas, o alcalde e o departamento de Medio Ambiente e a súa edila permitiron que os nenos xogasen no parque coma se nada ocorrese e que gran cantidade de xente estivese empregando a parada de autobús que se atopa a escasos centímetros do parque e sen prohibir o seu uso”, dijo Miguel Piqueras, de ICBoiro, quien agregó que, tras fumigar, se limitaron a cerrar el parque, pudiéndose pasar por su lado, a escasos centímetros, cuando lo que se debería de hacer es vallar y cerrar un perímetro más amplio.

Vecinos e ICBoiro indican que debería desinfectarse con urgencia el perímetro de la casa consistorial, así como la Praza Proimbarsa

Praza de Proimbarsa



Dicha formación política señaló que ya acudió el 23 de julio a la oficina de Medio Ambiente para denunciar otra plaga de pulgas en la Praza Proimbarsa y que la respuesta del Ayuntamiento fue que pasarían a fumigar, “pero a día de hoxe non fixeron nada por erradicar esa praga”, comentó su compañera Sara Martinez. “Boiro no só se enfrenta a unha praga de pulgas, que varios veciños nos fan chegar que hai en máis lugares, como no perímetro do consistorio, incluíndo a rúa peonil onde esta fin de semana se celebrará a Feira Castrexa, senón que tamén é fácil atopar cucarachas dun tamaño considerable preto dos colectores de lixo e ratas polas rúas do pobo”, señaló Piqueras. “Esperemos que urxentemente procedan a fumigar todo o perimetro do Concello antes de ter que lamentar algunha incidencia xa que a rúa peonil está ateigada de xente”, precisó.



Vecinos y turistas expresaron su indignación por lo que consideran un “pasmoso pasotismo” del Ayuntamiento ante un asunto tan serio, no sólo por lo que conlleva esa plaga, sino también porque hay mucha gente alérgica a las picaduras de ese parásito. “É lamentable e vergoñento como trata este asunto a concelleira de Medio Ambiente non pechando o parque desde o momento en que se soubo que había pulgas, e limitouse a mirar cara outro lado e só prohibiu o seu uso o día en que se fixo a fumigación, mentres ata ese intre puido accederse a él, sendo os seus usuarios descoñecedores do que pasaba, pois non se informou máis que con carteis no que se indicaba simplemente que para unha ‘actuación higiénico-sanitaria’ onte estaría pechado o parque”, dijo Piqueras.